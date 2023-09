Secretaria de Tecnologia e Inovação lança oficialmente o Programa Guaçu Digital

Na manhã desta quinta-feira, 21 de setembro, o secretário de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira, ao lado do prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, lançou o Programa Guaçu Digital no Teatro Tupec do Centro Cultural. O presidente de Câmara, Jéferson Luís, e os vereadores Natalino, Judite, Raphael e Lili também participaram, assim como secretários municipais e convidados.

A implantação do programa Guaçu Digital, que consiste em um sistema de documentos e processos administrativos totalmente digital e integrado, vai possibilitar aos cidadãos que acompanhem os processos feitos ao Executivo por meio eletrônico (computador, celular, etc), dando agilidade e praticidade ao contribuinte sem a necessidade de comparecer ao Paço Municipal. A iniciativa vai gerar economia aos cofres públicos com a redução de papel e toner para impressão, além de demandas do dia a dia administrativo.

A transição do papel para o digital já começou e mais de dois mil processos já são digitalizados na Prefeitura. A mudança está sendo possível após a aprovação pela Câmara Municipal do Projeto Lei do prefeito Rodrigo Falsetti que cria o Programa Guaçu Digital. A finalidade é atender a necessidade de tornar mais eficiente a gestão documental, substituindo a produção de documentos para o formato exclusivamente digital.

Josimar Cerqueira fez uma rápida explanação do programa e informou que ele está sendo colocado em prática em etapas, sendo que a previsão é de que em junho de 2024 todos os processos da Prefeitura sejam digitalizados. A implantação do sistema começou e entre os benefícios da digitalização dos documentos está a economicidade, segurança, transparência, velocidade no atendimento e sustentabilidade ambiental.

“É um dia histórico para Mogi Guaçu. É uma virada de chave. Agradeço ao prefeito e ao vice-prefeito por serem gestores e apoiarem um projeto tão importante quanto esse. A partir de junho de 2024, prevemos que tudo o que precisa ser protocolado na Prefeitura seja de forma digital. Investir em sistema virtual e digital torna o custo bem mais barato, além de diminuir o impacto ambiental”, destacou o secretário de Tecnologia e Inovação.

Do final de agosto até agora já são dois mil processos digitalizados, o que significa uma economia de 90 mil folhas e nove árvores deixaram de virar papel. Ao ano, a Prefeitura movimenta 20 mil processos e a previsão é de que esse número cresça ainda mais com os processos digitais. “O munícipe poderá acompanhar toda a movimentação do processo de sua casa sendo ele integrante do processo”, lembrou o secretário.

Segundo o prefeito Rodrigo Falsetti, a mudança da cultura analógica para a digital era uma demanda do seu plano de governo e a Administração Pública guaçuana segue um caminho natural rumo à modernização administrativa. “Criamos a Secretaria de Tecnologia porque Mogi Guaçu era atrasada nesse quesito. Não tínhamos nem monitoramento, que agora é uma realidade, assim como o Guaçu Digital, pois estamos investindo em tecnologia e temos tudo para sermos modelo para as demais cidades”, comentou.