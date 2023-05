Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna recebeu o prêmio Mulher do Ano

Na noite da última terça-feira (23), aconteceu em clima de gala a Premiação “Mulher & Homem do ano”, sendo desta vez Edição Especial Fênix, a qual foi realizada no Espaço Zabeu, situado no bairro do Ipiranga, na capital paulistana. Organizado pela Jornalista Adela Villas Boas, o evento está em sua 30ª edição e realização consecutiva foi concebido em caráter sócio cultural, tendo como objetivo único e premissa a honra e a nobre oportunidade de homenagear e laurear com seleta distinção, Homens e Mulheres que tenham essencialmente contribuído para o crescimento cultural e sócio econômico do nosso país e que estejam em posição de magnitude e destaque.

Entre os honrados premiados a cidade de Jaguarúna estava bem representada, a Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna Graça Albaran, recebeu o prêmio “Mulher do Ano”. Formada em Direito, Graça tem sido destaque á frente da Cultura de Jaguariúna, tendo realizado projetos de grande importância para a cidade, como a Escola das Artes, que em 2022, bateu o recorde de inscritos, superando 4 mil alunos de todas as idades. O projeto também foi apresentado na Conferência Internacional da Cátedra Unesco em Economia Criativa e Políticas Públicas, em dezembro do ano passado, e recebeu uma homenagem especial na cidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em evento promovido pela ONG Mantena Global Care, em março deste ano.

Com imensa alegria, compartilho uma notícia especial: recebi ontem o prêmio “Mulher do Ano” na emocionante cerimônia realizada em São Paulo.

Fui reconhecida pelo meu trabalho como Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, esse prêmio é dedicado a pessoas que contribuem para o crescimento cultural e socioeconômico do nosso país.

Sinto um imenso orgulho e gratidão ao ver meu trabalho e dedicação sendo reconhecidos dessa forma. Agradeço profundamente a todos que têm apoiado e acreditado em mim ao longo dos anos. Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Quero expressar minha gratidão especial à minha equipe, que tem sido incansável na busca por melhorias e no desenvolvimento de projetos para nossa cidade.

Receber esse prêmio representa um marco importante em minha carreira, além de ser uma responsabilidade renovada. Continuarei me empenhando ao máximo para realizar um trabalho incrível em Jaguariúna, uma cidade que se tornou referência para o Brasil e o mundo.