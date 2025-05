Secretaria Estadual de Meio Ambiente disponibiliza guia online sobre prevenção contra incêndios florestais

Entre junho e outubro, o país entra na estação seca do ano, período no qual há uma probabilidade de alta no índice de incêndios florestais. Por isso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em parceria com o Corpo de Bombeiros Estadual, disponibilizou um guia online de prevenção a incêndios florestais que pode ser acessado pelo link:

https://agricultura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/Guia-de-prevencao-de-incendios-28-04-2025-1.pdf.

Mogi Guaçu também participa da ação por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e da Defesa Civil Municipal. O guia aborda medidas essenciais para reduzir o risco de incêndios, como evitar fogueiras, não jogar bitucas de cigarro em áreas de mata e não soltar balões

O secretário da SAAMA, Benito Aiello, disse que o Estado de São Paulo viabilizou o guia online para orientar a população, principalmente, a rural sobre como evitar e se proteger desses eventos, porque os incêndios florestais estão entre as mais sérias ameaças à biodiversidade. “Os incêndios florestais podem afetar ecossistemas que não são adaptados ao fogo, provocando degradação da vegetação nativa, morte de animais silvestres, diminuição da fertilidade do solo, além de propiciarem redução da qualidade e quantidade de recursos hídricos”, falou.

Benito Aiello comentou que a maior parte dos incêndios florestais são decorrentes de ação antrópica, ou seja, causada pelo homem de maneira acidental ou intencional. “O descuido humano ou a negligência são fatores que aumentam a probabilidade de ocorrências de eventos de fogo sem controle. A ocorrência de incêndios florestais é mais constante entre junho e outubro, sendo agosto e setembro os meses com maior número de eventos”, finalizou.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO