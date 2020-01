SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO EM PEDIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Os colaboradores da área técnica da saúde começaram a fazer nesta quarta-feira, dia 29, um treinamento oferecido pela Associação Santa Maria de Saúde (ASMAS), que administra o hospital municipal Walter Ferrari, e a UPA. Trata-se de um suporte básico de vida em pediatria que faz parte da estratégia de aprimoramento e qualificação do profissional.

O treinamento foi ministrado pelo enfermeiro Henrique Augusto Bueno de Carvalho, supervisor da UPA, com o apoio da enfermeira Roberta Aparecida Rougier, especialista em urgência e emergência, e teve grande participação da equipe técnica do hospital municipal de Jaguariúna.

Durante todo o ano novas atividades devem ser realizadas na rede pública de saúde visando a qualificação profissional.

Para a secretária municipal de saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a população só tem a ganhar quando os profissionais de saúde recebem esse tipo de treinamento. “É sempre importante manter os profissionais atualizados. Após o fim dia, pudemos perceber que os nossos colaboradores ficaram bastante satisfeitos com o que foi ministrado. Todos elogiaram a oportunidade e a qualidade do conteúdo.”, ressaltou a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação