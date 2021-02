Secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaguariúna visita Câmara Espanhola de Comércio

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello, visitou nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, a Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil, em São Paulo. A visita teve o objetivo de apresentar a cidade aos representantes da Câmara Espanhola, segundo o secretário municipal.

“Fomos apresentar nossa cidade, falar sobre nossos indicadores, as empresas que aqui já estão, e pedir para eles divulgarem Jaguariúna entre as empresas espanholas”, disse Tomasiello, que foi recebido pelo diretor-executivo da Câmara Espanhola, Alejandro Gómez.

“Ele nos parabenizou, pois nenhuma cidade do interior tinha ido falar com eles, e irá divulgar nossa cidade junto a todas as empresas espanholas”, informou o secretário, que estava acompanhado do diretor da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Cortez.

Tomasiello também aproveitou a ocasião para convidar o representante da Câmara Espanhola para participar de evento em Jaguariúna, promovido pelo Lide Campinas (Grupo de Líderes Empresariais), no próximo dia 26 de fevereiro. “Ele confirmou presença”, disse.