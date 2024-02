Secretário de Esportes e Lazer de Pedreira participa de reunião do Consórcio Circuito das Águas Paulista

Secretários e diretores municipais de Esporte das cidades que fazem parte do Consórcio Circuito das Águas Paulista estiveram reunidos na segunda-feira, 05 de fevereiro, em Monte Alegre do Sul, para debater e definir as datas e locais onde serão disputados os jogos das Categorias de Base e do CIETI durante ano de 2024.

A Copa da Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI) será realizada em Monte Alegre do Sul no dia 16 de março. Os Jogos Desportivos do Circuito das Águas terão sua abertura em Holambra nos dias 13 e 14 de abril, seguidos pela segunda etapa em Pedreira (18 e 19/05) e pela terceira, em Jaguariúna (22 e 23/06). Socorro receberá as semifinais (17 e 18/08). As finais serão em Águas de Lindóia, nos dias 14 e 15 de setembro.

Os Jogos Desportivos serão disputados nas seguintes modalidades e categorias: Vôlei Feminino e Masculino Sub-17; Futsal Masculino Sub-14 e 16; Futsal Feminino Sub-17; Futebol Sub-13 e 15 e Basquete Sub-16.

O gestor do CICAP, Antônio Henrique Corsi detalhou as modalidades e categorias dos jogos. Além disso, comentou que “foram discutidos temas estratégicos para o esporte na região, como a definição do calendário de reuniões, a importância da suspensão regional, a realização de caminhadas beneficentes e a implementação de um projeto de cicloturismo que interligue as nove cidades do Circuito das Águas Paulista”.

O CICAP – Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e busca o desenvolvimento econômico e turístico regional. O CICAP tem como sede a cidade de Lindóia e é presidido pelo prefeito de Monte Alegre do Sul, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha.