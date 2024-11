Segunda rodada do Programa Impulsiona Pequenos Negócios expande atuação e foca em sustentabilidade

De 25 para 120 empresas atendidas: Sebrae-SP e Serasa Experian ampliam o alcance e

introduzem práticas de ESG na nova etapa do programa

O Programa Impulsiona Pequenos Negócios, uma parceria entre o Sebrae-SP e a Serasa Experian, retorna para sua segunda edição com resultados ainda mais ambiciosos. Com o objetivo de fortalecer pequenos negócios em áreas essenciais como finanças e vendas, a grande novidade desta vez é a inclusão do pilar ESG – que representa um compromisso crescente com a sustentabilidade, responsabilidade social e boas práticas de governança.

A primeira edição do programa, ao longo de 2023, já demonstrou um impacto significativo no aumento

da competitividade das empresas participantes no estado de São Paulo. Enquanto a meta inicial era crescer em até 15%, o resultado final superou expectativas, alcançando 52%. O faturamento dos negócios, que deveria crescer até 10%, saltou para impressionantes 32%. Os números reforçaram a confiança para a segunda rodada, que agora vai beneficiar 120 empresas – um crescimento substancial em relação às 25

atendidas anteriormente.

A distribuição das empresas participantes reflete uma abrangência geográfica ampliada, com a

participação de empresas de São Paulo, de Osasco e de Campinas. O planejamento estratégico do programa permanece focado nos pilares de gestão financeira e aumento de vendas, mas com a adição de práticas de ESG, um diferencial que busca integrar soluções sustentáveis aos modelos de negócios.

SERVIÇO

O lançamento da segunda etapa do Programa Impulsiona Pequenos Negócios ocorrerá em 5 de dezembro em Campinas. As empresas interessadas em participar devem estar situadas nessas cidades ou em suas proximidades, ter um faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões, e podem pertencer a diversos setores.

Para mais informações, acesse: https://cloud.comunicacao.serasaexperian.com.br/impulsiona-campinas