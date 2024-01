Segundo Encontro de Mulheres em Santo Antônio de Posse: Um Convite à Cura e à Perseverança na Fé

Da Redação

No próximo dia 18 de fevereiro, a cidade de Santo Antônio de Posse se vestirá de acolhimento e espiritualidade para receber o Segundo Encontro de Mulheres, um evento marcado por momentos de reflexão, partilha e fortalecimento da fé. Sob o lema “Mulheres Feridas, Mulheres Curadas”, esta jornada se propõe a ser um oásis de cura para corações aflitos e um farol de esperança para todas aquelas que buscam renovar suas forças espirituais.

Presença Confirmada: Adrielle Lopes (@adriellelopes_efata)

Destacando-se como uma voz inspiradora e portadora de mensagens de transformação, Adrielle Lopes, conhecida por seu engajamento na fé e no empoderamento feminino, estará presente para compartilhar sua sabedoria e experiências. Seu testemunho promete tocar profundamente os corações das participantes, trazendo luz e conforto às suas jornadas pessoais.

Programação: Uma Jornada de Cura e Renovação

O evento terá início às 14h30, na Igreja Matriz, com uma cerimônia de abertura que dará as boas-vindas a todas as mulheres presentes, criando um ambiente de acolhimento e comunhão. Em seguida, às 15h, Adrielle Lopes conduzirá uma poderosa palestra, compartilhando suas reflexões sobre a importância da fé e da perseverança no caminho da cura interior.

Às 17h, será servido um momento de confraternização com um delicioso café, proporcionando às participantes a oportunidade de se conectarem umas com as outras em um ambiente descontraído e fraterno. O encontro culminará às 18h com uma emocionante missa de encerramento, onde as mulheres poderão elevar suas preces e agradecimentos, fortalecendo assim o vínculo com sua espiritualidade e sua comunidade de fé.

A Importância da Mulher na Família: Uma Jornada de Fé e Perseverança

Este encontro não se limita apenas a um momento de reflexão individual, mas também ressalta o papel crucial da mulher como alicerce da família. É na força e na perseverança das mulheres que muitas vezes encontramos a sustentação necessária para enfrentar os desafios da vida. Sua fé inabalável e sua direção amorosa são fundamentais para orientar suas famílias nos caminhos do bem e da harmonia.

Como disse Santa Terezinha, uma das mais veneradas santas da Igreja Católica: “Guardar a palavra de Jesus, eis a única condição da nossa felicidade.”

O Segundo Encontro de Mulheres em Santo Antônio de Posse se apresenta, assim, como um convite especial a todas as mulheres que buscam curar suas feridas, fortalecer sua fé e renovar seu compromisso com o bem-estar de suas famílias. Que este dia seja marcado por momentos de profunda reflexão, comunhão e bênçãos divinas, guiando a todas para um caminho de luz e esperança.