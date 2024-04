Segundo Encontro Stop Cars em Santo Antônio de Posse: Beneficente e Cheio de Paixão pelos Clássicos Automotivos

No próximo domingo, dia 7 de abril, os apaixonados por carros têm um encontro marcado em Santo Antônio de Posse. O 2° Stop Cars, evento beneficente, promete reunir entusiastas do automobilismo e solidariedade.

O evento está agendado para ocorrer das 9h às 16h, na rua João Dalmolim, número 550, no bairro Benfica, atrás da rodoviária, sentido serraria. O encontro não apenas proporcionará aos visitantes uma experiência única, mas também terá um propósito nobre: arrecadar recursos para o Lar São Vicente de Paula.

O Lar São Vicente de Paula é uma instituição que desempenha um papel fundamental na comunidade, oferecendo cuidados e assistência a idosos. E é com essa finalidade que o segundo encontro do Stop Cars se une: em prol da solidariedade e do apoio aos mais necessitados.

Para participar desse dia especial, os organizadores estão solicitando a colaboração de todos. A entrada para o evento será a doação de um pacote de fralda geriátrica ou um PIX de 20 reais, destinados ao Lar São Vicente de Paula.

Portanto, não perca a chance de participar deste evento único. Traga sua família e amigos para um dia de diversão, admiração e, acima de tudo, solidariedade. Juntos, podemos fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.