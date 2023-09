Seletiva define TOP 12 do concurso da Rainha e Princesas da Expo Artur 2023

13ª edição da festa acontecerá em Artur Nogueira em dois finais de semana

Após período de inscrições, dezenas de candidatas participaram da seletiva do Concurso que vai eleger a Rainha e as Princesas da ExpoArtur 2023. A definição do TOP 12 aconteceu neste domingo (17) na Réplica da Estação e foi o primeiro passo da Comissão Organizadora da festa, em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira – através da Secretaria de Cultura & Turismo -, rumo à grande final do dia 30 de setembro.

Mais de 100 mulheres se inscreveram, mas somente 36 compareceram e foram avaliadas por um corpo de jurados. Conheça o TOP 12:

1- Amanda Ferreira

2- Beatriz Fernanda

3- Beatriz Kacprzak

4- Bia Naiara

5- Bruna Zanelatto

6- Brenda Tetzner

7- Carol Fiers

8- Gabriela Coutinho

9- Karol Martins

10- Letícia Caetano

11- Liliane Silva

12- Renielle Prates

O desfile está sendo organizado por Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 27 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

Munhoz manifesta alegria em participar da largada de mais um concurso nogueirense. “Agradeço à Prefeitura e à Comissão Organizadora pela parceria de mais um ano. Parabéns a todas as participantes da seletiva e, em especial, ao top 12. Agora é aguardar. Dia 30 de setembro saberemos quem serão as eleitas desse ano”, destaca.

Após a escolha, foi realizada uma reunião com as candidatas finalistas para expor o regulamento/regras e demais compromissos com a produção do evento.

EXPO ARTUR

Neste ano, a tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira acontecerá em dois finais de semana, de 20 a 22 de outubro e de 27 a 29 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal.

Line up da Expo Artur 2023:

20/10 (sexta-feira) – Rayane e Rafaela e Henrique e Juliano

21/10 (sábado) – João Vitor e Samuel e Israel e Rodolffo

22/10 (domingo) – Cezar e Paulinho

27/10 (sexta-feira) – Grupo Menos é Mais

28/10 (sábado) – Luan Santana e Pedro Sampaio

29/10 (domingo) – Guilherme e Benuto