Seletiva do Amadorzão de Jaguariúna chega à penúltima rodada com disputa acirrada

Competição reúne 14 equipes na briga por vagas na Série Prata do Campeonato Amador

A seletiva para a Série Prata do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna chegou à sua penúltima rodada no último fim de semana, reunindo 14 equipes na disputa por oito vagas na próxima fase da competição.

De acordo com o regulamento, garantem classificação os primeiros colocados de cada grupo, além dos três melhores segundos colocados ao término das três rodadas programadas. A fase decisiva tem movimentado os campos da cidade, com confrontos equilibrados e disputas intensas.

Entre os resultados registrados, no sábado, no campo do Azulão, o Black Lightning venceu o Sudeste por 3 a 1. Já no domingo, no Américo Tonietti, o XII de Setembro goleou o Paulista F.C. por 4 a 0, enquanto o Jardim Europa superou o Real Madruga por 1 a 0.

Ainda no domingo, no campo do Azulão, o Ômega venceu o Maestro F.C. por 2 a 0, e o P.S.G. Jaguar aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Amigos do Honório.

Na classificação atual, o Jardim Europa lidera o Grupo A com 6 pontos. No Grupo B, Black Lightning e S.E. Tanquinho somam 3 pontos cada. Situação semelhante ocorre no Grupo C, onde XII de Setembro e Paulista F.C. também aparecem com 3 pontos. No Grupo D, o P.S.G. Jaguar lidera de forma isolada, enquanto no Grupo E há empate entre Maestro F.C. e Ômega F.C., ambos com 3 pontos em dois jogos disputados.

A última rodada da seletiva definirá os classificados para a Série Prata, prometendo ainda mais emoção e equilíbrio entre as equipes.

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