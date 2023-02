Semana do Cinema chega a Campinas com ingressos a R$10,00

Uma boa notícia para os fãs de cinema: começa amanhã a “Semana do Cinema” em todo o país.

Até o dia 14 de fevereiro os ingressos nos cinemas participantes vão custar apenas R$ 10. Os combos de pipoca e refrigerante também terão um valor promocional.

A campanha é realizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e tem como objetivo comemorar o retorno do público às salas de cinema, depois do grande tempo parado devido à pandemia da Covid-19. Os ingressos e a promoção têm apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras da Multiplex (Abraplex).

Os filmes em cartaz no Cinépolis do Campinas Shopping são: Operação Hunt; Avatar: O Caminho da Água; Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody; Batem à porta; Gemini: O Planeta Sombrio; M3gan; A Profecia do Mal; Gato de Botas 2: O Último Pedido; Alerta Máximo; O Grande Mauricinho; e O Pior Vizinho do Mundo.

Outras informações sobre os filmes e a programação completa, basta acessar o site: www.campinasshopping.com.br