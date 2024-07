Semana no Teatro Oficina do Estudante traz infantis, show religioso e stand-ups

Os espetáculos para as crianças seguem ininterruptos de quarta até segunda-feira. Padre Patrick retorna no dia 10. Rafael Portugal, Proibidão da Praça e Emerson Ceará garantem o humor até domingo.

O Festival Infantil do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas acontece quase que diariamente durante as férias escolares de julho. Esta semana tem “Aladdin”, na quarta-feira, dia 10, “A Pequena Sereia”, na quinta-feira, “Pinóquio”, na sexta, “Um Baú de Barulhinhos”, no sábado, “O Menino Maluquinho”, no domingo e, na segunda-feira, dia 15, “Chapeuzinho Vermelho”. Todos os espetáculos infantis da semana serão encenados às 15h e, os ingressos custa R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). As compras podem ser feitas nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br

Sobre os infantis

Na quarta-feira, dia 10, tem o espetáculo “Aladdin”, baseado na clássica história do menino que sonhava em ser príncipe e encontra uma lâmpada mágica que vai realizar o seu desejo. Este espetáculo é fruto de uma pesquisa de dois anos da Cia Arte & Manhas, na busca de elementos mágicos e soluções criativas para as cenas mais desafiadoras, como a do tapete mágico, que usa elementos de luz negra e bonecos para encantar o público. A trilha sonora é autoral e uma marca da Cia Arte & Manhas.

Na quinta-feira, dia 11, a agenda traz “A Pequena Sereia”, espetáculo inspirado no clássico conto de Hans Christian Andersen, sobre a história da sereia Ariel, que vive nos oceanos e, um dia, ao subir até a superfície se apaixona por um humano. “Procuramos oferecer o fator de encantamento ao imaginário infantil, com elementos fiéis ao clássico e soluções cênicas, como o trono móvel de Ariel, os tentáculos de Úrsula e um grande cenário que remete ao fundo do mar”, explica Leonardo Cassano, diretor do espetáculo. A partir deste amor platônico da pequena sereia pelo lindo e romântico príncipe, surge uma arriscada aventura e uma prova de fogo com Úrsula: a rainha do mar promete transformar Ariel em humana em troca de sua linda voz. A trilha sonora original foi especialmente composta por Rafael Pio para a montagem. A adaptação de texto é assinada por Tamires Faustino.

Na sexta-feira, dia 12, é a vez de “Pinóquio”, inspirado na obra clássica italiana, e que conta a trajetória de Gepeto e seu boneco de madeira em diversas fases. A montagem mescla atores, bonecos e teatro de sombra, em uma história na qual o boneco de madeira que se vê em um universo fantástico com muitos desafios. No sábado, dia 13, “Um Baú de Barulhinhos” é um teatro para bebês (entre 3 meses e 3 anos), cheio de sons, cores, movimentos, texturas e poesia e traz diferentes estímulos para incentivar o desenvolvimento cognitivo e emocional deles. Nesse espetáculo, o baú de Lili é transportado para o cenário que está no imaginário dos bebês, recheado de animais, sons, cores e texturas, típicos de uma fazenda. A trilha sonora foi composta especialmente para os espetáculos pelo músico multi-instrumentista Lucas Lima, vocalista e produtor musical da banda Família Lima.

No domingo, dia 14, “O Menino Maluquinho”, uma adaptação da obra de Ziraldo, apresenta o menino que tinha “vento nos pés e o olho maior que a barriga”. Junto com seus amigos Julieta e Bocão, Maluquinho está passando por uma nova situação envolvendo seus pais. Com a ajuda da avó querida e dos amigos inseparáveis, o protagonista mostra que a teoria dos lados, criada por ele, vai fazer toda a diferença. “Procuramos, com esta montagem, mostrar as relações familiares do Menino Maluquinho e de como é possível lidar com estas questões dentro do universo infantil. Criamos uma história original, tendo como base o primeiro livro de Ziraldo onde Maluquinho tomou vida. Pretendemos com esta história aproximar pais e filhos ainda mais”, afirma o diretor da montagem, Leonardo Cassano.

E, na segunda-feira, dia 15, “Chapeuzinho Vermelho”, inspirado na obra de Charles Perrault, conta o clássico de uma forma diferente e coloca a criança no palco com voz ativa no andamento da peça. ‘Buscamos estimular as crianças a refletirem sobre a história, provocando-as com elementos diferentes do clássico para que, em seguida, entremos de fato na história. A plateia, que até então seria apenas passiva, se torna parte integrante do espetáculo’, explica. A história ainda incentiva a boa alimentação, substituindo a famosa cesta de doces por frutas.

Show religioso e stand-ups

Para os adultos a programação começa na quarta-feira, dia 10, às 21h, com o show religioso “Bença, Padre”, com Padre Patrick. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e a classificação etária é Livre. Padre Patrick viu sua vida atrair holofotes aos 34 anos quando, meteoricamente, ganhou visibilidade nacional, após oito anos dedicados ao sacerdócio. Tornou-se um fenômeno nas redes sociais, onde leva diariamente mensagens de fé de forma bem-humorada e, com uma inusitada interatividade, chama a atenção do público. Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), teve o primeiro contato com a Igreja Católica em um retiro e quando foi despertada a sua missão. Começou a fazer encontros vocacionais e, aos 25 anos, foi ordenado padre em Marabá (PA).

Desde a primeira missa celebrada, encontrou o propósito de ser útil para as pessoas. Atualmente, está à frente nas celebrações da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA). Durante os cinco meses de missas suspensas, devido a pandemia, despretensiosamente viu a Internet como uma aliada na missão de disseminar a fé. Em suas redes sociais, começou a gravar vídeos e abriu um canal para escutar os fiéis. Na época, eram apenas três mil seguidores no Instagram, em sua maioria frequentadores de sua paróquia. Com muita leveza e naturalidade, passou a humanizar a fé, falando de religião com uma característica irreverência, que sempre se faz presente. De forma meteórica, essa interatividade tomou outra proporção, ao se deparar com a ligeira crescente no número de seguidores, de diversas religiões. Nas famosas “caixinhas de perguntas”, realizadas todas às segundas-feiras, dá conselhos de forma leve e bem-humorada, responde com uma linguagem popular, curiosas perguntas feitas por seguidores. Padre Patrick leva ao público reflexões sobre a verdadeira felicidade e conta, de forma leve e descontraída, assuntos ligados ao relacionamento das pessoas com Deus. Mas, além disso, ele traz também seu bom humor tão conhecido em suas redes sociais para os palcos.

Na sexta-feira, dia 12, às 20h o humorista Rafael Portugal apresenta o stand-up “Eu Comigo Mesmo”. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). A classificação etária é 12 anos. Se você acha que já riu de tudo, vai se surpreender este humorista. O ator da Culpa é do Cabral no Comedy Central, Porta dos Fundos e ex-apresentador do quadro de humor do Big Brother Brasil, CAT BBB, traz, no seu espetáculo inédito, “Eu comigo mesmo”, a rapidez do stand-up aliada à criatividade na composição de um personagem inusitado. Rafael conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida, entre elas, quando se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que aconteceria no quartel; ou de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia, ou, ainda, como morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, não podia faltar sobre o que acontecia dentro do trem. Histórias, que são agora contadas com muita irreverência e descontração.

No sábado, dia 13, às 21h, estará em cartaz a comédia “Proibidão da Praça”. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00. A classificação etária é 16 anos. O humorístico “A Praça é Nossa” traz seu formato para apresentações ao vivo, mas com seu elenco um pouco mais apimentado. Apresentado por Marcelo de Nobrega, neto do dono do banco mais famoso do Brasil, Carlos Alberto Nóbrega, o show mantém o formato original: um banco no centro do palco, no qual o apresentador permanece sentado durante todo o show, recebendo ilustres comediantes. O Show conta com um rodízio no elenco, entre eles a comediante Marlei Cevada, com seu personagem “Sangue”, a ingênua e espevitada “Nina”, Raphael Carvalho, o Mané Marreco, como o carioca “Malandro”, Duca Pantaleão com suas histórias alucinantes, Alexandre Porpetone, trazendo ilustres jogadores, políticos e personalidades da mídia, Tubinho, apresentando o palhaço mais atrapalhado do Brasil e o guru Cucuruchu, por exemplo.

E, no domingo, dia 14, às 19h, Emerson Ceará apresenta o show “Se Acalme”. Ingressos por preços de R$ 50,00 a R$ 100,00. A classificação etária é 18 anos. Trata-se de um novo show solo no qual Emerson explora tudo aquilo que nos irrita: falta de dinheiro, rolês ruins e gente esquisita, por exemplo. “Por mais que tudo esteja indo de mal a pior, ‘se acalme!’”, sugere o humorista. Em seu sétimo show solo, depois de passar pelas mais hilárias situações e se apresentar nos mais importantes palcos da comédia brasileira, o humorista traz um espetáculo ainda mais absurdo e divertido, com piadas apenas para maiores. Emerson Ceará saiu do interior cearense para conquistar o Brasil com seu estilo único e carismático de fazer comédia. Depois de tentar a vida de diversas formas, a mais famosa como garçom, descobriu no palco que o seu jeito descontraído e sua forma sem igual de contar histórias o tornariam um dos comediantes mais populares do país. Com participações em programas de televisão e temporadas de shows solo por todo o Brasil, ele conquistou milhões de seguidores em suas redes sociais e fãs que lotam as principais casas para rir de suas piadas.

Programação de julho de 2024 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br/

Dia: 10, quarta-feira, às 15h

Aladin – infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 10, quarta-feira, às 21h

Padre Patrick “Bença, Padre” – Religioso

Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: Livre

Dia: 11, quinta-feira, às 15h

A Pequena Sereia – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 12, sexta-feira, às 15h

Pinóquio – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre Dia: 12, sexta-feira, às 20h

Rafael Portugal – “Eu Comigo Mesmo” – stand-up

Ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 12 anos

Dia: 13, sábado, às 15h

Um Baú de Barulhinhos – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 13, sábado às 21h

Proibidão da Praça – Comédia

Ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 14, domingo, às 15h

O Menino Maluquinho – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 14, domingo, às 19h

Emerson Ceará – “Se Acalme” – stand-up

Ingressos de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 18 anos

Dia: 15, segunda-feira, às 15h

Chapeuzinho Vermelho – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 16, terça-feira, às 15h

O Sítio do Pica-Pau Amarelo – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 17, quarta-feira, às 15h

A Bela e A Fera – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 18, quinta-feira, às 15h

O Mágico de Oz – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 19, sexta-feira, às 15h

Rapunzel – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 19, sexta-feira, às 19h (extra) e às 21h

Afonso Padilha – stand-up

Ingressos de R$ 65,00 a R$ 150,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 20, às sábado 19h (extra) e às 21h

Raphael Ghanem – “Se é que Você me Entende” – stand-up

Ingressos de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 18 anos

Dias: 20, 21, 27 e 28, sábados e domingos, às 15h

Patati Patatá “Sorrir e Brincar” – Infantil

Ingressos de R$ 45,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dias: 21 e 22, domingo, às 18h e às 20h e, na segunda-feira, às 20h

Ensaio Para um Adeus Inesperado – Teatro

Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 22, segunda-feira, às 15h

Mogli O Menino Lobo – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 23, terça-feira, às 15h

Cinderela – Infantil

Ingressos de R$ 30,00 a R$ 60,00

Classificação etária: Livre

Dia: 24, quarta-feira, às 21h

Renato Albani – stand-up

Ingressos de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos

Dias: 26, 27 e 28, sexta-feira, às 19h (extra) e às 21h / sábado, às 19h (extra) e às 21h / domingo, às 17h (extra) e às 19h

Whinderson Nunes – “Efeito Borboleta” – stand-up

Ingresso de R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 16 anos