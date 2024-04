SEMIFINAIS DA COPA MARFIM DE FUTSAL DE BASE COMEÇAM NESTA QUINTA

Na quarta-feira (17) teve fim a primeira fase da Copa Marfim de Futsal de Base – Mogi Mirim 2024. Após 145 partidas, foram conhecidos os classificados para as séries Ouro e Prata da competição. No encerramento da etapa qualificatória, vitória do Clube Mogiano por 7 a 0 sobre o São Paulo “B” pelo Grupo A da categoria sub-13.

Na sub-15, pelo Grupo A, o Mini Craques bateu a Vila Dias “A” por 9 a 1, o Santa Maria fez 6 a 4 sobre o Clube Mogiano e o São Paulo “A” ganhou do Laranjeiras por 14 a 1. As semifinais começam nesta quinta-feira (18), a partir das 19h00, com Recanto x Tucurense pela Série Prata da sub-11. Depois tem Clube Mogiano x São Caetano (Série Ouro da sub-11), Mini Craques x Show de Bola (Série Prata da sub-11) e Clube Mogiano x Mini Craques (Série Ouro da sub-9).

Na sexta-feira (19) será a vez de um duplo encontro entre os times “A” e “B” do São Paulo, primeiro, pela semi da Série Prata da sub-9. Depois, pela semifinal da Série Ouro da sub-11. Colorado Tucura x Polako (Série Prata da Sub-9) e Tucurense x Vila Dias (Série Ouro da Sub-9) fecham a rodada de sexta-feira.

Na segunda-feira (22) serão realizadas as semifinais da sub-7. Na terça (23) e quarta (24) ocorrem os jogos da sub-13 e nos dias 25 e 26 as semifinais da sub-15. As finais serão entre os dias 29 de abril e 3 de maio. Todos os jogos eliminatórios estão marcados para o Ginásio Municipal de Esportes “Wilson Fernandes de Barros”, o Tucurão, na Zona Norte.

FINALISTAS DAS CATEGORIAS SUB-7, SUB-13 E SUB-15 DA COPA MARFIM SERÃO CONHECIDOS NESTA SEMANA

Após as rodadas das séries Ouro e Prata das categorias sub-9 e sub-11 entre os dias 18 e 19 de abril, chegará a vez de outras três faixas etárias da Copa Marfim de Futsal de Base conhecerem seus finalistas. Na segunda-feira (22) serão promovidas as partidas da categoria sub-7.

Pela Série Prata, Colorado/Tucura e Vila Dias se enfrentam a partir das 19h00 no Ginásio Municipal de Esportes “Wilson Fernandes de Barros”, o Tucurão, na Zona Norte, palco de todos os jogos eliminatórios do torneio. O vencedor do confronto vai encarar o Polako na decisão. Na sequência, pela Série Ouro, o São Paulo duela com a Tucurense e o Mini Craques enfrenta o Clube Mogiano.

Na terça-feira (23) começam as semifinais da sub-13. Neste dia, pela Série Prata, tem Tucurense “B” x São Paulo “C” e Tucurense “A” x Vila Dias. No dia 24 é a vez da Série Ouro, com Atlético Mogiano x Mini Craques e São Paulo “A” x Clube Mogiano.

Já na quinta (25), a Vila Dias “A” encara o São Paulo “B” e o Atlético Mogiano “B” enfrenta o Santa Maria em jogos da Série Prata da sub-15. As partidas da Série Ouro desta categoria serão na sexta-feira (26), com Mini Craques x Polako e São Paulo “C” x São Paulo “A”. As rodadas duplas são sempre com jogos às 19h00 e 19h30. As finais da Copa Marfim serão na próxima semana, de 29 de abril a 3 de maio, também no Tucurão.