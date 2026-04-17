Seminário estadual sobre conservação do solo e proteção de recursos naturais acontece em Campinas (SP)
Evento, que vai celebrar o Dia Nacional da Conservação do Solo, já está com inscrições abertas
Em comemoração ao Dia Nacional da Conservação do Solo, 15 de abril, será realizado em Campinas (SP) o XVII Seminário sobre Conservação do Solo e Proteção de Recursos Naturais. O evento, que deve contar com a participação de 250 pessoas, está sendo promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP), por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), Instituto Agronômico (IAC-APTA), Defesa Agropecuária, além da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag).
O seminário reunirá especialistas em conservação do solo, profissionais do segmento agropecuário, técnicos dos setores público e privado, pesquisadores, professores e estudantes para debater as melhores práticas para reverter os processos de degradação do solo agrícola. “Consideramos que o solo é um recurso natural não renovável e um importante componente dos ecossistemas, responsável por serviços ambientais como regular o ciclo da água. O solo é base da produção agropecuária, por isso é fundamental, também, para a segurança alimentar da população”, diz a pesquisadora do IAC-APTA e coordenadora técnica do evento, Isabella Clerici De Maria.
Da teoria à prática
No primeiro período, das 8h às 12h30, o seminário acontecerá no anfiteatro do Instituto Agronômico, localizado na Avenida Barão de Itapura, 1481. Após o almoço, a partir das 14h, os participantes vão concluir as atividades na Fazenda Santa Elisa (IAC-APTA), situada na Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, 1500. O encerramento está previsto para as 17h, com a avaliação do evento.
“Esperamos que o seminário traga um conjunto de entendimentos, técnicas e conhecimentos aplicáveis a manejos conservacionistas no meio rural, visando a redução da erosão e a garantia de um agro que preserve o elemento base de sua produção: o solo”, afirma o engenheiro agrícola da CATI e coordenador pedagógico desta capacitação, Antoniane Arantes de Oliveira Roque.
Programação
8h Recepção
8h30 Abertura (IAC-APTA, CATI, Defesa Agropecuária e Fundag)
8h50 A história da conservação do solo paulista e a importância de intervenções sistêmicas – Afonso Peche Filho e Isabella Clerici De Maria (IAC-APTA)
9h20 O Projeto Agro Paulista Mais Verde – Marcia Cristina de Moraes (CATI)
9h45 Apresentação do mapa “Propriedade Rural Amiga da Água” – Melissa Pin Luchetti Sampaio, Denis Herisson da Silva, Kátia Gotardi e Miguel Madalena Milinski (PCJ)
10h10 Lançamento da cartilha sobre conservação de solos – Ana Flavia Mangeti Metzner e Gustavo Bissoli (Defesa Agropecuária)
10h35 Intervalo para o café
10h50 Webmapas para planejamento da conservação do solo – Antoniane Arantes de Oliveira Roque (CATI)
11h15 Gestão de risco e fiscalização do uso do solo em São Paulo – Marcelo Zonta (Defesa Agropecuária)
11h40 Clima e recursos hídricos na conservação do solo – Orivaldo Brunini (Fundag)
12h05 Agricultura conservacionista de precisão para pequenas propriedades – Leandro Guimarães Maranha (CATI)
12h30 Almoço (por conta do participante)
14h Tópicos fundamentais para a conservação de solos em microbacias (campo)
14h05 Aspectos da paisagem – Afonso Peche Filho (IAC-APTA)
14h45 Aspectos conservacionistas – Isabella Clerici de Maria (IAC-APTA)
15h25 Aspectos pedológicos – Ricardo Marques Coelho (IAC-APTA)
16h05 Aspectos tecnológicos – Antoniane Arantes de Oliveira Roque (CATI)
16h45 Encerramento e avaliação final
Serviço
XVII Seminário sobre Conservação do Solo e Proteção de Recursos Naturais
Quando: 15 de abril de 2026
Onde: Anfiteatro do IAC, das 8h às 12h30; Fazenda Santa Elisa, das 14h às 17h