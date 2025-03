Senai oferece cursos gratuitos de capacitação profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Mogi Guaçu está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação profissional: de fabricação de pães doces e semidoces e de técnicas básicas em serralheria e em aço e alumínio. A ação é realizada em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

A inscrições serão feitas somente via telefone pelo número (19) 3811.7400. Para se inscrever, o interessado deve ter idade acima de 18 anos e ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental. Ambos os cursos serão ministrados na sede do Senai de Mogi Guaçu, que fica localizada na Rua Cambé, 140, no Jardim Ypê II.

“A iniciativa tem como objetivo capacitar o maior número de pessoas, assim como o de incentivar o empreendedorismo por meio de cursos de qualificação gratuitos”, comentou a coordenadora do PAT, Andrea Andreazi.



Cursos

Fabricação de pães doces e semidoces

Data: 22 de abril a 13 de maio (segunda a quinta-feira)

Horário: 18h às 22h

Técnicas básicas em serralheria e em aço e alumínio.

Data: 16 de abril a 27 de maio (segunda a quinta-feira)

Horário: 18h às 22h

Espera

O curso para fabricação de ovos de Páscoa e bombons será promovido pelo Senai, porém já está com o número de vagas preenchido. Apesar disso, os interessados podem ligar para o telefone (19) 3811.7400 para o cadastramento do nome na lista de espera para possíveis desistências ou o preenchimento de vagas para cursos futuros da especialidade.