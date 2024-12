SERVIDOR DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE PARTICIPA DE OFICINA DE IMUNIZAÇÃO PROMOVIDA PELO CONASEMS

Entre os dias 18, 19 e 20 de novembro, Santo Antônio de Posse, representada pelo servidor público e pesquisador, Matheus Gabriel Andrade Nobre Frezzato Fernandes, participou da II Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS, promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Brasília–DF. A iniciativa propiciou o encontro de técnicos, profissionais de saúde, gestores e pesquisadores de todo o Brasil que atuam diretamente com ações de imunização.

O projeto apresentado teve a coautoria de Clecia Sales de Oliveira e Juliane Moraes de Godoy Vaccari, profissionais que atuam na atenção básica do município, sendo analisado o processo de descentralização das salas de vacinas e as ações e estratégias realizadas para aumentar a cobertura vacinal e combater a hesitação vacinal. Após avaliação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), a iniciativa conseguiu uma vaga dentre as 39 definidas pelo regulamento para representar o estado.

Tendo foco na qualificação dos profissionais de saúde que atuam diretamente com ações de imunização, de 2021 a 2024, o projeto ImunizaSUS capacitou mais de 52 mil pessoas, entre profissionais de saúde, gestores municipais e estudantes universitários. A iniciativa do Conasems, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), também já lançou séries documentais sobre a história e importância das vacinas, além de pesquisas sobre cobertura vacinal no país, com dados coletados em mais de 88% dos municípios.

Estiveram presentes no evento o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Hisham Mohamad Hamida, o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti Fernandes, além dos pontos focais do programa ImunizaSUS de todos os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems) do Brasil.