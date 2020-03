SERVIDORAS DA PREFEITURA DE JAGUARIÚNA SÃO HOMENAGEADAS EM EVENTO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

As servidoras da Prefeitura de Jaguariúna foram homenageadas nesta segunda-feira, dia 9 de março, pelo Dia Internacional da Mulher, em evento realizado pela manhã no Teatro Municipal Dona Zenaide. A cerimônia reuniu cerca de 200 funcionárias municipais de todas as áreas da Administração.

Elas assistiram a vídeos com mensagens sobre a importância do papel da mulher na sociedade e, depois e participaram de um café da manhã especialmente preparado para elas. Ao final, houve a tradicional distribuição de rosas para todas as servidores presentes ao evento.

O evento destacou o protagonismo da mulher na sociedade e na Prefeitura de Jaguariúna – na atual gestão, oito das 15 secretarias municipais são chefiadas por mulheres e nada menos 80% do quadro do funcionalismo é formado por servidoras.

Foram homenageadas a vice-prefeita Rita Bergamasco, que também é secretária de Meio Ambiente; Maria do Carmo Pelisão, Saúde; Cristina Catão, Educação; Maria das Graças Albaran Santos, Cultura e Turismo; Andrea Dias Lizun, Assistência Social; Maria Emília Peçanha de Oliveira, a Nenê, Chefia de Gabinete; Fernanda Angélica Santana, Obras e Serviços Públicos, e Elisanita Aparecida de Moraes, Administração e Finanças.

“A força da mulher é muito grande. São mulheres guerreiras e que não deixam a peteca cair e que fazem com que a nossa Administração funcione”, disse Rita Bergamasco. “A gente ainda recebe muita denúncia sobre maus-tratos à mulher, e isso tem que ser combatido. Mas muita coisa já mudou, as mulheres estão mais conscientes do seu papel e estão perdendo o medo de fazer denúncias, e isso é fundamental”, completou a vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente.

Também foram homenageadas as servidoras Marisa Cristina Babler Torres (Cultura), Maria Madalena do Amaral (Assistência Social), Giani Kemilin de Souza (Educação), Rosa Maria Toledo de Souza Vieira (Finanças), Daniela Norberto (Saúde), Rita Cardoso (radialista da Estrela FM), Lucilena Alves da Silva Felis (Obras) e Aline Granghelli Catão (Meio Ambiente). As servidoras Renata Malachias (Hospital Municipal) e Roberta de Azevedo Irineu (Polícia Municipal) e a vereadora Inalda Barros também receberam homenagens.

Reportagem: Ricardo Alécio

Fotos: Ivair Oliveira e Samuel Oliveira