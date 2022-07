SERVIDORES SÃO IMUNIZADOS CONTRA INFLUENZA

Na sexta-feira (24), o SAAE de Mogi Mirim, em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou a vacinação dos servidores contra gripe. A ação aconteceu na sede da autarquia, abrangendo também servidores de outros setores da administração municipal, como as secretarias de Obras e de Serviços Municipais. No total, 91 doses do imunizante foram aplicadas.

O imunizante trivalente protege contra os vírus H1N1, H3N2, além da cepa da influenza B e é aplicado todos os anos pela rede pública do SUS (Sistema Único de Saúde). A Secretaria de Saúde realiza a campanha de imunização seguindo o calendário nacional, iniciada pelos grupos prioritários e posteriormente ampliada para a população em geral, a partir de seis meses de vida.

O objetivo da mobilização é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, impedir possível pressão sobre o sistema de saúde e óbitos.