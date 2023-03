Sesi ainda tem vagas para aulas esportivas do Programa Atleta do Futuro

O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Mogi Guaçu tem vagas disponíveis para o Programa Atleta do Futuro (PAF), destinado a crianças e jovens com idade entre 6 e 17 anos. As vagas são para as turmas das modalidades de atletismo, taekwondo, futsal feminino e vôlei que já estão acontecendo no CAT Sesi Mogi Guaçu, no Jardim Veneza, e nos centros esportivos Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos, e Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

O PAF é realizado em parceria entre o Sesi-SP e a Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e atividades as atendem gratuitamente o público desta faixa etária. Com 30 anos de história, o PAF promove formação e cultura esportiva, tendo como proposta de contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade e ao desenvolvimento integral dos participantes.

Para confirmar a vaga, os pais ou responsável pelo aluno deve fazer a inscrição online (links abaixo) e para concluí-la precisa comparecer à secretaria do CAT Sesi Mogi Guaçu para assinar a ficha de inscrição, o que pode ser feito no primeiro dia de aula.

Aulas no CAT Sesi Mogi Guaçu

Atletismo

10 e 12 anos – segunda e quinta-feira das 8h30 às 9h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-157141/Atletismo

Atletismo

14 a 17 anos – segunda e quinta-feira das 9h30 às 10h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-157143/Atletismo

Taekwondo

14 a 17 anos – segunda e quarta-feira das 18h30 às 19h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-167195/Tae_Kwon_Do



Futsal feminino

12 a 14 anos – sexta-feira das 16h00 às 18h00

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-166602/Futsal

Futsal feminino

14 a 17 anos – sexta-feira das 16h00 às 18h00

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-166601/Futsal

Aulas no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno (Furno)

Vôlei

10 a 13 anos – terça e quinta-feira das 14h00 às 15h00

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-160235/Voleibol



Vôlei

14 a 17 anos – terça e quinta-feira das 15h00 às 16h00

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-157146/Voleibol

Aulas no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc)

Futsal

15 a 17 anos – terça e quinta-feira das 16h30 às 18h00

https://inscricao-online.sesisp.org.br/223101-166951/Futsal