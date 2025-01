Sesi Mogi Guaçu oferece módulo Vivência Teatral para público adulto

Alunos serão selecionados por meio de uma oficina que está com inscrições abertas. O curso é gratuito

Vivência Teatral é o novo módulo que será oferecido gratuitamente à comunidade no CAT Sesi Mogi Guaçu. O curso do Núcleo de Artes Cênicas do Sesi-SP será voltado para o público adulto, a partir de 18 anos. As vagas são limitadas.

As aulas de Vivência Teatral vão acontecer às quartas-feiras, das 18h às 22h. Os alunos serão selecionados por meio de uma oficina que vai acontecer de 18 a 21 de fevereiro, das 18h às 20h. A lista dos aprovados será divulgada no CAT Sesi Mogi Guaçu no dia 8 de março e as aulas começarão no dia 12 de março.

As inscrições para a oficina estão abertas e podem ser feitas na secretaria do CAT Sesi Mogi Guaçu. É preciso apresentar RG, CPF e um comprovante de endereço. Vagas limitadas.

Vivência teatral

“O módulo possibilita ao aluno a experiência de uma vivência teatral em diferentes etapas de desenvolvimento de um espetáculo: pesquisas teóricas e práticas, ensaios e compartilhamento de processo. Exige também um aprofundamento e, consequentemente, maior envolvimento por parte do aluno nas aulas”, explicou a instrutora de Arte, Samanta Olm.

Além disso, segundo Samanta, o curso oferece ao aluno a possibilidade de desenvolver a apreciação crítica, o espírito de trabalho em equipe, o comprometimento com o grupo, a consciência coletiva e a valorização de seu papel como cidadão e como indivíduo através do contato com as diversas linguagens das artes cênicas.

Sesi Mogi Guaçu

R. Eduardo Figueiredo, 300 – Jd. Veneza – Mogi Guaçu/SP

Tel: (19) 3811-9120 (ramal 9127)

Cel: (19) 98439-8508