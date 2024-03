Sesi-SP abre editais para selecionar atividades culturais que irão se apresentar nas unidades do interior do estado

Até 12 de abril de 2024, será possível inscrever projetos de Artes Cênicas, Literatura, Música e Artes Visuais para reforçar a cena artística nos polos regionais

Com objetivo de descentralizar e fortalecer a produção artística em todo o estado, o Sesi-SP lança uma nova edição do Edital Território e do edital de Ocupação Artística. Com inscrições disponíveis até 12 de abril de 2024, os editais se destacam como uma oportunidade para artistas explorarem e destacarem suas criações em linguagens artísticas.

Neste edital, serão contemplados sete polos; confira abaixo a lista de polos e suas respectivas cidades. Em cada polo, os artistas podem se inscrever nas seguintes áreas: Artes Cênicas, Literatura e Música. A seleção será de acordo com a produção cultural do proponente no polo de inscrição de seu projeto.

O Edital Território tem como premissa valorizar a diversidade cultural e as peculiaridades regionais, democratizando o acesso à cultura e fomentando a produção artística em municípios do interior e da capital paulista.

Desde seu início em 2018, mais de 19.000 projetos foram recebidos. O último edital foi lançado em 2020, e agora, após o período desafiador da pandemia, o SESI-SP está animado em retomar esse importante projeto.

Ocupação Artística é uma inciativa para buscar e captar projetos/mostras para ocupação de diversos espaços nos Centros de Atividades e Centros Educacionais do Sesi-SP, transformando esses locais em plataformas expositivas para diferentes técnicas e materiais. O foco do projeto está nos artistas regionais, mas artistas do país inteiro podem se inscrever para participar.

Desde sua criação em 2013, o programa Ocupação Artística tem promovido o contato do público com novas linguagens e artistas, através das obras, palestras, oficinas e demonstrações do processo de criação e trabalho. Até 2023, foram realizadas 65 ocupações em todo o estado, exceto no Centro Cultural Fiesp.

Confira os Polos Regionais

O Edital Território SESI-SP contará com sete polos estrategicamente distribuídos, abrangendo diferentes regiões do estado de São Paulo:

Polo Regional 01: Osasco, Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Cotia, Santana de Parnaíba, São Paulo – Capital, Santos e Cubatão, e municípios jurisdicionados.

Polo Regional 02: Campinas, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Atibaia, e municípios jurisdicionados.

Polo Regional 03: Botucatu, Jaú, Sorocaba, Tatuí, Itapetininga, Bauru, Votorantim e municípios jurisdicionados.

Polo Regional 04: Araraquara, São Carlos, Matão, Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Barretos, Santa Rita do Passa Quatro e municípios jurisdicionados.

Polo Regional 05: São José do Rio Preto, Araçatuba, Birigui, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Presidente Epitácio e municípios jurisdicionados.

Polo Regional 06: Piracicaba, Limeira, Mogi Guaçu, Araras, Americana, Sumaré, Rio Claro, Santa Bárbara D´oeste, Sumaré, Cosmópolis e municípios jurisdicionados.

Polo Regional 07: Guarulhos, Jacareí, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Taubaté, Cruzeiro, Suzano e municípios jurisdicionados.

Comprometido com a Cultura e a Arte

O Sesi-SP reafirma seu compromisso com a cultura e a arte, impulsionando a produção artística e proporcionando oportunidades para artistas de todas as regiões do estado. Os editais Território e Ocupação Artística são reflexo desse comprometimento, contribuindo para o enriquecimento da cena cultural paulista e o fortalecimento da identidade artística de cada localidade. Artistas de todas as áreas são convidados a participar e fazer parte desse movimento que valoriza e celebra a diversidade cultural do estado de São Paulo.

Serviço

Edital Território Sesi-SP e Ocupação Artística

Inscrições: 04 de março de 2024 a 12 de abril de 2024

Regulamentos: https://www.sesisp.org.br/cultura/noticia/sesi-sp-abre-editais-para-selecionar-atividades-culturais-que-irao-se-apresentar-nas-unidades-do-interior-do-estado