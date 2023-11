Seu Jorge e Alexandre Pires apresentam a turnê “Irmãos” em Campinas

Seu Jorge e Alexandre Pires, dois ícones da música popular brasileira, estarão apresentando o show da turnê “Irmãos” – elogiado pela crítica musical e eleito o “Melhor Show do Ano” no Prêmio Multishow 2022 – no dia 21 de dezembro no Royal Palm Hall, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. Os portões abrem às 20h. A realização do show é da Oceania Eventos.

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Cadeira Mesa Diamante, Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=9BCBE252-89B9-45CC-8B59-3FAE5B4B365A&hostname=&dt=20230714030321, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local..

Com cerca de duas horas de duração, Seu Jorge e Alexandre Pires prometem simpatia e carisma ao desfilar um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, sucessos do samba e do pagode, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana.

O espetáculo é bem informal, intimista e conduz os fãs a caírem no samba e pagode, entre bate-papo sempre num tom descontraído e alegre, que caracteriza as conversas entre amigos. O nome “Irmãos” é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que agora realizam um sonho antigo e dão vida a um projeto há muito desejado por meio da música.

SERVIÇO

Evento: Show Irmãos – Seu Jorge e Alexandre Pires

Data: 21 de dezembro

Horário: 20h

Local: Royal Palm Hall – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=9BCBE252-89B9-45CC-8B59-3FAE5B4B365A&hostname=&dt=20230714030321