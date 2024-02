Shopping Iguatemi Campinas recebe a primeira corrida Santander Track&Field Run Series do ano

crédito: Antônio Fraga

Para dar início à etapa, a academia Bodytech promoverá um aquecimento antes da corrida

O Shopping Iguatemi Campinas sedia no próximo dia 3 de março, domingo, a primeira Santader Track&Field Run Series do ano na cidade. A largada é no Estacionamento A, e a academia Bodytech, que está chegando no empreendimento, promoverá um aquecimento para os participantes. A prova contará com duas opções de percurso para adultos: 5km, com largada às 7h20 e duração aproximada de 1h, e 10km, saindo do local às 06h30 com duração aproximada de 1h30. Provando ser um evento para toda a família, às 08h30 crianças de 04 a 11 anos podem participar da Corrida Kids, em um circuito de 100 metros.

A Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. É o quinto ano seguido que o Santander entra como patrocinador naming. Desde 2022 a prova tem adotado iniciativas mais sustentáveis e continuarão em 2024, como a eliminação dos copos plásticos de água que foram substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, pela diminuição do uso de papéis, lonas e emissão de gases.

“Sediar as etapas em nossos empreendimentos demonstra o quanto Campinas recebe bem essas experiências que proporcionam bem-estar, lazer e saúde. Estamos muito animados em promover mais uma Santander Track&Field Run Series neste ano e reforçar ainda mais nosso compromisso de oferecer oportunidades únicas de cuidado e entretenimento em família para nossos clientes.”, afirma Paulo Tilkian, gerente geral do Iguatemi Campinas.

Retirada de Kit

A retirada de kit acontecerá entre os dias 29 de fevereiro e 02 de março, das 10h às 22h, exclusivamente na loja Track&Field do shopping Iguatemi Campinas. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição e será entregue mediante disponibilidade.

*A retirada dos kits só poderá ser realizada por terceiros mediante apresentação de autorização específica do atleta para este fim.

Cronograma

04h30 – Abertura do estacionamento

06h15- Aquecimento 10km com a Bodytech

06h30 – Largada 10km

07h05 – Aquecimento 5km com a Bodytech

07h20 – Largada 5km

08h30 – Corrida Kids

09h00 – Premiação

Local: Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas – SP

*Horários sujeitos a alteração.

Sobre Track&Field Run Series

Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 16 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 100 mil atletas nas cerca de 88 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio da Amni, 3 Corações e Minalba.

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 388 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/campinas/