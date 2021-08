Show gratuito arrecadará alimentos, nesta sexta, no Centro Cultural

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, a banda mogimiriana Legião Urbana Cover-SP realizará um show com entrada gratuita no teatro do Centro Cultural. O evento cultural será transmitido ao vivo na internet, através da página Legião Urbana no Facebook, com quase 1,5 milhão de seguidores.

Segundo a banda, a apresentação será baseada no show Metropolitan, de 1.994, com riqueza de detalhes, arranjos fiéis aos originais e algumas surpresas também.

Para garantir lugar no show os interessados deverão colocar o nome e número de celular na lista disponível na Secretaria de Cultura e Turismo, e ainda assim, seguir ordem de chegada no dia do evento. O telefone de contato para reservar o lugar na plateia é o (19) 3805-3125.

A organização pede a todos que forem assistir o show presencialmente, que levem 1 kg de alimento não perecível. As vagas serão limitadas para cumprimento do Plano SP de combate à Covid-19. Também haverá obrigatoriedade de seguir todos os protocolos de segurança, tais como distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos.

O evento está inserido na programação da exposição “MM In The Rock”, que segue até 31 de agosto no Centro Cultural, e conta com participação de diversos artistas, inclusive exposição de itens que pertenceram ao próprio Renato Russo, líder da Legião Urbana.