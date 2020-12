Sicredi é destaque em 13 categorias do anuário Melhores & Maiores 2020

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal – figura novamente entre as Melhores & Maiores, da revista Exame. O guia, que traz as mil maiores empresas do Brasil com base na avaliação de balanços e indicadores financeiros das companhias no ano passado, foi veiculado no dia 20 de novembro e é feito em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), ligada ao Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

O Banco Cooperativo Sicredi, instrumento de acesso das cooperativas de crédito ao mercado financeiro, se classificou no 43º lugar entre os 50 Maiores Bancos que fazem parte do guia. Além disso, se destacou com a 2ª colocação no ranking de Crédito Rural, mantendo a mesma posição do ano passado nesse indicador. No setor, o Banco Cooperativo também figurou em 5º lugar de Crédito para Médias Empresas, subindo uma posição em relação ao ranking do ano passado, 6º lugar em Depósitos em Poupança, 8º em Emissores de Cartões de Crédito, 9º em Crédito Para Pessoal Jurídica Total, além do 10º em Crédito Pessoal e em Crédito Imobiliário.

A instituição financeira cooperativa ainda conquistou posições nos indicadores de Total de Ativo Ajustado (12º, duas posições acima em relação ao ranking do guia no ano passado), Correntistas (14º), Empréstimos e Financiamentos (14º), Agências (15º) e Receita de Intermediação Financeira e Serviços (18º).

Sobre o Sicredi

