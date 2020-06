Sicredi União PR/SP atinge a marca de 250 mil associados

A cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP atingiu a marca de 250 mil associados. “Alegra-me muito essa conquista. E gostaria de prestar um agradecimento especial a todas as pessoas que observam o mercado e mostram que ser associado não é somente uma movimentação financeira. É algo muito maior, é olhar para o bem comum. É estar ao lado do associado em momentos de crise”, comemora o diretor-executivo da cooperativa, Rogério Machado.

Ele informa que os números alcançados pela Sicredi União PR/SP se tornam ainda mais relevantes ao serem considerados os poupadores e também os segundos titulares dos associados, somando 390 mil relacionamentos. “Este é um feito superior que estamos escrevendo no setor de cooperativismo de crédito”, menciona.

A Sicredi União PR/SP é a maior cooperativa do sistema Sicredi e está presente em 109 municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista. Em 11 desses municípios, a Sicredi União é a única instituição financeira presente.

A cooperativa foi criada em 1985, com o nome de Credimar (Cooperativa de Crédito Rural de Maringá Ltda.), e com o objetivo de utilizar a força do associativismo para que os produtores rurais pudessem depender menos do sistema bancário. De lá para cá, a Instituição – que se uniu ao sistema Sicredi em 1998, vem escrevendo uma história sólida junto a associados e à comunidade. Em 2005, tornou-se uma das primeiras cooperativas de crédito do Paraná a receber a autorização para atuar com livre admissão, o que contribuiu para ampliar a base de associados e a impulsionar seu crescimento.

“Acreditamos que o relacionamento é o que temos de melhor e isso tem nos levado a grandes conquistas. Nosso jeito próximo, mesmo quando o momento pede distanciamento, faz diferença e nos dá credibilidade para seguirmos juntos, sempre ao lado dos associados e da comunidade”, arremata o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira.