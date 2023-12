Simone Mendes conquista prêmio com segunda fragrância mais vendida do país

Além do sucesso na carreira musical, a artista apostou em uma linha com sua assinatura e, mais uma vez, conquistou o público brasileiro

“É a minha arte em forma de essência”, diz Simone Mendes. A artista, que vem se sobressaindo na música brasileira e dominando as paradas musicais, acaba de alcançar mais uma conquista, mas dessa vez em uma área um pouco diferente do âmbito musical. Após lançar uma linha de produtos, Simone Mendes está sendo premiada por, entre mais de 50 fragrâncias, assinar o segundo perfume mais vendido do país na rede Mahogany, marca de cosméticos premium.

Em meio à tantas essências, os perfumes criados em parceria com a artista foram destaque na marca de cosméticos e alcançou a segunda posição entre os produtos queridinhos do público, se tornando um verdadeiro sucesso, assim como tudo que recebe o olhar dedicado de Simone. “Esse perfume foi criado com muito amor, exatamente como me dedico ao meu trabalho”, diz ela. A cantora ainda completa: “Cada música que marca a vida das pessoas é como a essência de um perfume, deixa registrado para sempre algo que tem significado para elas”.

Os produtos, desenvolvidos pela empresa de beleza, contaram com o toque e, claro, o bom gosto da artista em diferentes etapas do processo de criação. Apaixonada por fragrâncias, Simone se inspirou na sensação de paz e felicidade de sua casa e em seu próprio dia a dia para a elaboração das essências. “Cada cheiro que eu sinto na minha casa, que fazem parte da minha vida, e agora todas as pessoas que admiram o meu trabalho e a minha pessoa terão um pedacinho de mim em casa”, diz a cantora.

Além do prêmio, Simone Mendes se prepara para a gravação de seu segundo DVD solo, o “CANTANDO SUA HISTÓRIA”, que será gravado no dia 16 de dezembro, em Fortaleza. A cantora, uma das mais ouvidas do país, reúne cinco milhões de inscritos em seu canal no YouTube e 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify.