Simone Mendes estreia DVD “Cantando Sua História”, com “Dois Tristes” no Top 100 do Spotify Brasil

Faixa conta com 1,2 milhões de streams na plataforma e é o 5° vídeo em alta no Youtube

É hit de novo! A faixa “Dois Tristes”, do novo DVD de Simone Mendes, “Cantando Sua História”, não demorou para cair nas graças do público. Lançada na quinta-feira passada (29), a canção está no top 100 do Spotify, na 90° colocação, com mais de 1.2 milhões de streams. No Youtube, a faixa possui mais de 3 milhões de views e está na 5° posição dos vídeos em alta.

Já a canção “Beleza Ignorante”, tambem desponta muito bem nas plataformas. A música está em alta no Instagram, virando trend nos vídeos utilizados pelos usuários da plataforma. Além das duas faixas, “Cantando Sua História”, conta também com “Me Devorando”, e “Preguiça de Conhecer Gente Nova”.

O projeto gravado em Fortaleza, no Ceará, repete a parceria com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que também esteve presente na produção musical do DVD anterior da cantora, “Cintilante”. Simone manda seu recado aos fãs “Meus amores, não tenho como agradecer todo carinho e reconhecimento de vocês. Nem nos meus melhores sonhos conseguia imaginar viver tudo isso em minha carreira. Minha eterna gratidão a todos”.