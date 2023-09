Simone Mendes inicia preparação de novo DVD com músicas inéditas

Cantora repete parceria com produtor de Cintilante, Eduardo Pepato

Simone Mendes iniciou a preparação de seu próximo DVD! A cantora compartilhou em suas redes sociais a reunião com sua equipe e uma seleção de compositores para definir o repertório do novo projeto, que sucederá o megasucesso Cintilante.

Para este trabalho, Simone repetirá a parceria bem-sucedida com Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino e responsável pela produção musical de Cintilante. O novo DVD, com músicas inéditas, será gravado em dezembro na cidade de Fortaleza.

“Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que conquistei com Cintilante. Vivo um momento muito especial na minha carreira. Voltar a Fortaleza é uma forma de agradecimento a tudo que o Nordeste significa na minha carreira. Será um DVD muito especial!”, celebra Simone Mendes.

A cantora acaba de alcançar a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e domina os rankings com o megahit Erro Gostoso (#22), com quase 200 milhões de plays no Spotify.

O single Dois Fugitivos também explodiu nas paradas da Deezer e do Spotify, onde ultrapassou 16 milhões de streams. No YouTube, acumula mais de 36 milhões de acessos!