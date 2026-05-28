SIMULAÇÃO DE ACIDENTE CHAMA ATENÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A Prefeitura de Jaguariúna realizou na manhã desta quinta-feira, dia 28 de maio, um Simulado de Acidente de Trânsito com Salvamento Veicular na Avenida Antônio Pinto Catão.

A ação integra a campanha Maio Amarelo e chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local. O objetivo do simulado é treinar e aperfeiçoar os protocolos de atendimento em ocorrências de trânsito, fortalecendo a atuação integrada dos órgãos de emergência e segurança pública.

O simulado contou com a participação e apoio da Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Central de Ambulância, Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar e Detran.

Foto: Thiago Carvalho