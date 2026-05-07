EDUCAÇÃO E GM PROMOVEM AÇÕES DO MAIO AMARELO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Educação e de Segurança Pública, iniciou nesta quinta-feira, dia 7 de maio, mais uma importante ação de conscientização no trânsito em referência ao movimento Maio Amarelo. A iniciativa tem como objetivo promover a educação no trânsito desde a infância, levando palestras educativas e atividades lúdicas às escolas de Educação Infantil do município.

Durante os encontros, agentes da Guarda Municipal abordam temas como respeito às leis de trânsito, uso correto da faixa de pedestres, importância do cinto de segurança, atenção ao atravessar ruas e atitudes que ajudam a preservar vidas.

Segundo a Secretaria de Educação, as atividades são desenvolvidas de forma dinâmica e interativa, utilizando linguagem adequada para as crianças, com apresentações, conversas educativas e momentos de participação dos alunos. A proposta busca formar futuros cidadãos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com um trânsito mais seguro.

Ainda de acordo com a secretaria, “trabalhar a conscientização desde os primeiros anos escolares contribui significativamente para a construção de hábitos seguros e para o fortalecimento da cidadania”. Já a Guarda Municipal destaca que “a educação é uma das principais ferramentas para redução de acidentes e preservação da vida”.

O movimento Maio Amarelo é uma campanha internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito e reforça a importância da responsabilidade de todos na construção de um trânsito mais humano e seguro.

Programação nas escolas:

07/05 Quinta-feira: EMEI OSCAR DE ALMEIDA – CENTRO

Manhã: 8h

Tarde: 14h

08/05 – Sexta-feira: EMEI PINGO DE GENTE – GUEDES

Manhã: 8h

Tarde: 15h

13/05 – Quarta-feira: EMEI ANA LÚCIA – JARDIM BOA VISTA

Manhã: 8h

Tarde: 14h

18/05 – Segunda-feira: EMEI LOURDES BACARELLI – FLORIANÓPOLIS

Manhã: 8h

Tarde: 14h

28 – Quinta-Feira: EMEI TIC TAC – CRUZEIRO DO SUL

Manhã: 8h

Tarde: 14h

Foto: divulgação