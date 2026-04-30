Prefeitura aumenta efetivo da GCM com nova convocação

A Prefeitura de Mogi Guaçu anunciou nesta semana a convocação de mais oito aprovados no concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM). A lista com o nome dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira, 28 de abril, e encontra-se disponível pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=ODA5ODEz, a partir da página 6.

Com a incorporação de 40 novos agentes em março, o efetivo da GCM de Mogi Guaçu passou a contar com 157 integrantes. Caso os oito convocados também aceitem a efetivação, o número total de guardas civis municipais chegará a 165, reforçando a segurança pública da cidade.

“Desde então, os candidatos passaram por etapas como exames médicos e toxicológicos, e seguem, agora, para avaliação psicológica, curso de formação e estágio probatório”, explicou o secretário de Segurança, Élzio Rounaldo.

No momento, a estrutura da Corporação é composta pelos seguintes níveis hierárquicos: quatro subcomandantes operacionais, 13 inspetores, 18 subinspetores, além de agentes de 1ª e 2ª classe especial.

“A chegada dos novos guardas vai ampliar o patrulhamento, fortalecer as ações preventivas e aumentar a presença da GCM em bairros e áreas de grande circulação. Assim, vamos oferecer maior cobertura e eficiência e atendendo uma crescente demanda da população por segurança e proteção”, concluiu.