Sincomercio de Mogi Mirim promove campanha de adesão ao aplicativo Botão de Pânico para os comerciantes

Como todos sabem, sou Diretor do Sincomércio de Mogi Mirim e neste momento, estamos promovendo Campanha de Adesão ao aplicativo gratuito do Botão de Pânico para o comerciante e prestador de serviço mogimiriano. Em um esforço para aumentar a segurança e a proteção dos clientes e dos comerciantes de Mogi Mirim, o Botão de Pânico é uma ferramenta valiosa que visa aprimorar a resposta a situações de emergência ao fornecer um meio rápido e eficaz de obter ajuda, quando necessário, para os empresários(as) do nosso comércio.

Em uma conversa com o Presidente do Sincomércio, José Antônio Scomparim, ele comenta que a integração é uma estratégia para ampliar a cobertura do sistema e permitir que estabelecimentos comerciais também participem da rede de segurança. Essa colaboração entre a comunidade comercial e as autoridades de segurança é um passo importante para garantir a proteção abrangente de todos os cidadãos e sem custo.

A Secretaria de Segurança, em parceria com o Sincomércio e outras entidades relacionadas, busca não apenas promover a instalação do aplicativo, mas também fornecer treinamento adequado para o seu uso. Isso permitirá que os usuários entendam melhor como o aplicativo funciona e como podem se beneficiar de suas funcionalidades em momentos de risco. É importante que o comerciante reconheça a utilidade do Botão de Pânico e considere sua instalação como uma prioridade para a segurança dos seus clientes.

Vale lembrar que o aplicativo não está disponível na loja de aplicativo dos celulares. Por isso, precisa ser baixado no endereço www.sentry.com.br, e realizar o cadastro do comércio. Em seguida, o comerciante deverá ir à Secretaria de Segurança Pública, na Rua Pedro Simoso, 61 – Saúde, para que o responsável, Luiz Carlos Pinto, gere um código de acesso que ative o aplicativo, no celular do(a) empresário(a), preenchendo também os dados necessários e a localização da empresa por GPS. Sendo assim, ao acionar socorro pelo botão, o próprio aplicativo fornece a localização e até mesmo seu deslocamento em tempo real aos guardas civis municipais.