Sinfônica apresenta “Uma Viagem Bem Brasileira”

Concerto terá canções de Cartola e peças de Heitor Villa-Lobos; espetáculo será dia 2 de setembro, às 18h, com entrada gratuita, na Concha Acústica do Taquaral

Crédito Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Uma Viagem Bem Brasileira” é o tema do próximo concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas que vai apresentar com destaque inesquecíveis canções de Cartola e peças de Heitor Villa-Lobos e Radamés Gnattali. A apresentação será no próximo sábado, dia 2 de setembro, às 18h, na Concha Acústica do Taquaral. A entrada é franca, mas haverá a arrecadação de alimentos no local – de 1 kg de alimento não perecível.

O maestro será Carlos Prazeres estará acompanhado dos três solistas convidados: Hércules Gomes ao piano, João Camarero ao violão e Teresa Cristina no canto, interpretando um repertório de músicas de Cartola como ‘O mundo é um moinho’, ‘Acontece’, ‘Corra e olhe o céu’, ‘Ao amanhecer’, ‘Disfarça e chora’, ‘Peito vazio’, ‘O sol nascerá’, ‘Tive sim’, ‘Sala de recepção’ e ‘Alvorada’. Já a obra de Heitor Villa-Lobos terá o Concerto para Violão e Orquestra, W501 e a peça de Radamés Gnattali a Brasiliana No. 2.

Sobre solistas

Teresa Cristina é uma cantora, compositora e sambista carioca nascida em Bonsucesso e criada na Vila da Penha. Sua vida artística começou em 1997 quando fez um show em homenagem a Candeia, considerado como o início de sua trajetória e logo em seguida, estreou com o grupo Semente, no Bar Semente, da Lapa.

Foram cinco anos de shows que tiveram como registro um álbum duplo com composições de Paulinho da Viola, ídolo e uma das principais referências de Teresa.

Entre 2002 e 2015, Teresa lançou nove álbuns, participou de outros sete trabalhos e homenageou grandes sambistas. Durante a pandemia, Teresa marca seu nome na história da resistência cultural brasileira atual. Por meio de suas lives diárias no Instagram, a cantora levou música, história, cultura, alento, alegria e homenagens a grandes nomes da música brasileira para milhares de pessoas.

Em 2023, Teresa Cristina estreou o show “Teresinha”, projeto em que canta músicas da Maria Bethânia em uma apresentação no Vivo Rio e o “Pagode, Preta”, em que canta hits do pagode dos anos 80 e 90 com uma banda de mulheres negras e que eletrizou o Circo Voador. Ambos os projetos foram sucessos de público e crítica e vão rodar o país.

Hercules Gomes, pianista e compositor, iniciou seus estudos aos 13 anos como autodidata e pouco tempo depois já tocava em bandas do cenário musical capixaba. Estudou na Escola de Música do Espírito Santo (a então EMES) e posteriormente ingressou no curso de Música Popular na Universidade Estadual de Campinas -Unicamp, onde se formou bacharel.

Em 2013, lançou seu primeiro trabalho solo no qual demonstra suas fortes influências de ritmos brasileiros, jazz e da música erudita aliadas a uma técnica refinada traduzindo ao piano seu universo sonoro. Com 6 composições próprias e 6 arranjos para músicas de compositores como Edu Lobo, Hermeto Pascoal e Ernesto Nazareth, o CD Pianismo traz fotografias panorâmicas do piano brasileiro com muito ritmo e lirismo.

Em 2018, lançou seu segundo álbum intitulado “No tempo da Chiquinha” em comemoração aos 170 anos da pianista e compositora Chiquinha Gonzaga; em 2020, o álbum “Tia Amélia para Sempre”, que homenageia a pianista Amélia Brandão Nery (1897-1983), a Tia Amélia. Hércules é considerado um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade não somente por suas habilidades técnicas mas também pela escolha do seu expressivo repertório.

João Camareiro, músico, violonista (seis e sete cordas), é formado pelo Conservatório de Tatuí, em São Paulo. Apresentou-se em diversos países, entre os quais França, Itália, Alemanha e Estados Unidos, destacando-se sua participação no evento “Roda de Choro Instrumental de Torino”, na Alemanha, integrando o grupo Camerata de Violões e Cia. Com o mesmo grupo apresentou-se no “The Mandolin Symposium”, na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e no festival “Jazz on the Plaza”, em Nova Iorque, como convidado do guitarrista Howard Alden. Em 2022, lançou o CD “Gentil assombro” com dez faixas, dentre as quais músicas autorais como “Pequenas valsas sentimentais #3” e “Pequenas valsas sentimentais #5”.

Serviço

Uma Viagem Bem Brasileira – Concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

Entrada gratuita – Ingresso Solidário – 1 quilo de alimento não perecível

Dia: 02 de setembro (sábado)

Hora: 18h

Local: Concha Acústica do Taquaral -Auditório Benito Juarez

Avenida Heitor Penteado, Portão 2