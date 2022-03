Sinfônica de Campinas e solistas encerram 7º Festival de Música Contemporânea Brasileira neste sábado

Concerto gratuito ocorre no Teatro Castro Mendes com a participação especial do pianista chinês Lei Weng, da flautista Felícia Coelho, além de João Donato e Grupo e quarteto de saxofonistas do Instituto Anelo. Também haverá transmissão ao vivo pelo Youtube.

Depois de uma semana movimentada com a música vibrante dos mestres João Donato e Liduino Pitombeira, o encerramento do 7º Festival de Música Contemporânea Brasileira (FMCB) apresentado pela CPFL Energia em parceria com o Instituto CPFL, acontece neste sábado, 26, às 20h, no Teatro Castro Mendes, com o concerto da Sinfônica de Campinas e participação especial dos instrumentistas Lei Weng (piano), Felícia Coelho (flauta), além de João Donato e Grupo e quarteto de saxofonistas do Instituto Anelo, formado por Marcelo Louback, Matheus Soares, Regina Lima e Vinicius Corilow.

“O Instituto CPFL e o FMCB possuem uma bela história de parceria. Este é o quinto ano que colaboramos com o evento e estamos orgulhosos de ter contribuído com esta retomada após dois anos de paralisação. Desse modo, através da música contemporânea, seguimos incentivando a produção e a difusão da cultura brasileira”, pontua o diretor superintendente do Instituto CPFL, Mário Mazzilli.

No repertório, a rica paleta sonora das obras dos compositores homenageados, sob a regência do maestro Ricardo Bologna. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos duas horas antes das apresentações por meio do Sympla na página do teatro (https://site.bileto.sympla.com.br/teatromunicipalcastromendes/), seguindo todos os protocolos sanitários determinados pelas autoridades municipais e estaduais.

Para quem não puder comparecer ao Teatro, a boa notícia é que a apresentação terá transmissão on-line pelo canal do Grupo Sintonize no Youtube www.youtube.com/c/GrupoSintonize.