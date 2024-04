Sinfônica de Indaiatuba recebe renomado pianista no Ciaei

Concerto traz piano como protagonista e obras de Prokofiev e Beethoven

O encontro da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba deste mês reúne em seu programa a Sinfonia 1 de Prokofiev e o Concerto 5 para piano e orquestra de Beethoven, também conhecido como Concerto Imperador. Tendo o piano como protagonista, a apresentação terá participação do renomado pianista Pablo Rossi como solista convidado. O concerto acontece neste sábado, 13, a partir das 20h, na sala Acrísio de Camargo (Ciaei). Direção e regência são do maestro Paulo de Paula e a entrada é gratuita.

As peças escolhidas para este encontro têm em comum o fato de terem sido compostas em períodos de guerra, porém, apresentam um caráter extremamente otimista. A Sinfonia 1 do compositor russo Serguei Prokofiev, também conhecida como “Sinfonia Clássica”, foi composta em 1917, em plena Revolução Russa. Seu título se deve ao fato de Prokofiev ter buscado inspiração nos estilos de Mozart e Haydn. O próprio compositor teria afirmado que seu desejo era compor uma sinfonia tal como os dois grandes gênios austríacos fariam se fossem vivos. “Evidentemente que Prokofiev utilizou uma linguagem moderna, mas a obra apresenta uma grande simplicidade e concisão, tanto na forma como nas melodias utilizadas, assim como as obras de Haydn e Mozart”, destaca o maestro Paulo de Paula.

O Concerto 5 para piano e orquestra foi composto num período de grande tribulação para Beethoven, durante a guerra que culminaria com a invasão da Áustria pela França. Apesar do período sombrio, Beethoven foi capaz de compor uma obra cujo caráter expressa sua crença na humanidade, a despeito dos tempos terríveis vividos. “Este foi o único concerto para piano que não foi estreado pelo próprio compositor ao instrumento. Devido ao estágio avançado de surdez, Beethoven não se sentia mais confortável para tocar em público”, lembra o maestro.

Para abrilhantar ainda mais o evento, o convidado da noite é o solista Pablo Rossi vencedor do 1º Concurso Nacional Nelson Freire para Novos Talentos Brasileiros (2003) e no ano anterior foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Clássica, entre outras premiações conquistadas ao longo da sua carreira.

O músico atuou como solista à frente de diversas orquestras renomadas, entre elas a de Câmara do Kremlin, Sinfônica de Kirov, Osesp, Sinfônica Brasileira e Filarmônica da Ucrânia. Sua discografia inclui três álbuns, sendo o primeiro gravado aos 11 anos de idade. Em 2008 lançou seu segundo disco, Pablo Rossi – Live at Steinway Hall e, recentemente, gravou a Integral das Sonatas para Violino e Piano de Villa-Lobos, para o selo Naxos. Saiba mais sobre Pablo Rossi aqui.

COMO ASSISTIR? Para conferir a apresentação, que tem entrada gratuita recomenda-se chegar meia hora antes, pois a disponibilização dos lugares é por ordem de chegada. A Sala Acrísio de Camargo fica no Ciaei (Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba), situado na avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3665, bairro Jardim Regina — Indaiatuba (SP).

SERVIÇO

Concerto Clássico – Orquestra Sinfônica de Indaiatuba

Data: 13/04 l Horário: 20h

Entrada gratuita e por ordem de chegada

Local: Sala Acrísio de Camargo – Ciaei (Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba) – Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3665 – Jardim Regina, Indaiatuba (SP) – MAPA AQUI

Sobre a AMOJI A Associação Mantenedora da Orquestra Jovem de Indaiatuba (AMOJI) é responsável pela manutenção da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba – que celebra 10 anos de existência – vem se destacando por sua intensa atuação na divulgação e popularização da música orquestral. Realizando, anualmente, mais de uma dezena de concertos gratuitos, com participação de músicos do município de Indaiatuba (SP) e solistas de renome. Promove também o Encontro Musical de Indaiatuba (EMIn), que disponibiliza masterclasses para estudantes de música de todo o Brasil e uma programação cultural de concertos para a comunidade.

O concerto é realizado pela Associação Mantenedora da Orquestra de Indaiatuba (AMOJI) – que completa duas décadas de existência –, em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.