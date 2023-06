Sinfônica faz “Ciclo de Sinfonias” com regente convidado Luiz Fernando Malheiro

Cantor lírico Sávio Sperandio será destaque no concerto, que acontece sábado, dia 1, no Castro Mendes

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas recebe o maestro convidado Luiz Fernando Malheiro para reger o concerto “Ciclo das Sinfonias” neste sábado, 1º de julho, às 20h, no Teatro Municipal Castro Mendes. Ele estará acompanhado do cantor lírico Sávio Sperandio. Os ingressos, de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), estão à venda no site https://teatrocastromendes.com.br

O concerto vai homenagear o grande compositor brasileiro, que morreu em 2022, Edino Krieger com a obra “Abertura Brasileira”. No programa também serão apresentadas obras de Gustav Mahler e J. Brahms.

Edino, que é filho do maestro Aldo Krieger, cresceu rodeado de instrumentos e sons, que o levaram a desbravar as sonoridades que descobrira na infância. Entre as décadas de 1960 e 1970, suas músicas integraram trilhas sonoras de filmes como Bruma Seca (1961) e Meu Pé de Laranja Lima (1970). Edino nasceu em Brusque, Santa Catarina, em 1928 e morreu em 2022, aos 94 anos.

O público ouvirá a peça “Rückert-Lieder”, de Gustav Mahler, que é baseada em poemas de Rückert, (Canções de Rückert). Esta peça apresenta uma coleção de cinco canções para voz, piano e orquestra. A apresentação encerra com a “Sinfonia Nº 3 em Fá Maior”, Op. 90, de J. Brahms. Esta é a mais breve de suas quatro sinfonias.

Sobre Luiz Fernando Malheiro

Reconhecido pela crítica como um dos principais nomes da ópera no Brasil, Malheiro tem em seu repertório mais de 60 títulos de ópera já regidos por produções completas.

É o atual diretor artístico e regente titular da Orquestra Amazonas Filarmônica e diretor artístico do Festival Amazonas de Ópera (FAO). Foi diretor artístico do Teatro São Pedro, de São Paulo, além de diretor de Ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Sobre Sávio Sperandio

A voz e a presença cênica marcante de Sávio Sperandio fazem dele um dos artistas mais solicitados do Brasil. Tem se apresentado em óperas nos Teatros Municipais do Rio de Janeiro e São Paulo, Theatro da Paz (Belém), Teatro Amazonas (Manaus), Palácio das Artes de Belo Horizonte, Teatro São Pedro (SP), Teatro Pedro II (Ribeirão Preto).

Recentemente participou das montagens de The Rake ‘s Progress (Nick Shadow) no Teatro Municipal de São Paulo; Nabucco, e Romeo e Julieta, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro; O Caso Makropulos, com a Petrobras Sinfônica; Aida e D. Giovanni, em Porto Alegre; O Barbeiro de Sevilha, com a Cia. Brasileira de Ópera na turnê pelo Brasil; e La Boheme, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, entre outras.

Serviço:

Concerto “Ciclo das Sinfonias”

Data: 1 de julho (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial.

Ingressos: Inteira R$ 20,00

Meia R$ 10,00 – podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro