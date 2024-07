Sinfônica faz ensaio aberto nesta sexta, 19, no Castro Mendes

Crédito: Firmino Piton

Entrada é gratuita até a lotação máxima do teatro; é uma prévia do concerto no Festival de Inverno de Campos do Jordão

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas no Festival de Inverno de Campos do Jordão em 2023

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas fará ensaio aberto nesta sexta-feira, 19 de julho, às 10h, no Teatro Municipal Castro Mendes. A entrada é gratuita até a lotação máxima no Teatro e o estacionamento também é gratuito na Estação Cultura. O ensaio será conduzido pelo maestro Carlos Prazeres e o pianista Cristian Budu.

O ensaio é a preparação para o concerto da Orquestra no Festival de Inverno de Campos do Jordão, no domingo, 21 de julho, às 16h30, no Auditório Cláudio Santoro. O repertório mescla música clássica com música erudita e música de concerto. Para assistir ao concerto em Campos do Jordão é preciso fazer inscrição (reserva) gratuita pelo link https://festivalcamposdojordao.byinti.com/#/ticket/futureEvent/acs-sinfonica-de-campinas

O público ouvirá no ensaio e no concerto a obra “Rhapsody in Blue”, de George Gershwin, que, neste ano, celebra seu centenário. Esta obra é reverenciada por sua fusão de elementos do jazz e da música clássica. Além disso, a Sinfônica apresentará a “Sinfonia Nº 5 em mi menor, Op. 64”, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, conhecida por sua rica orquestração e dramatismo emocional.

Sobre o Festival de Inverno de Campos do Jordão

Reconhecido como o maior e mais importante evento de música clássica da América Latina. Este ano é a 54ª edição. O festival atrai talentos renomados de todo o mundo e não oferece somente concertos, mas também integra uma programação educativa, incluindo aulas e masterclasses ministradas pelos próprios artistas aos jovens músicos.

Cristian Budu

É um pianista brasileiro reconhecido internacionalmente. Ele foi descrito pela revista Gramophone como “impactantemente original” e equiparado a músicos com o dobro de sua idade em termos de visão e maturidade musical. Venceu o Concurso Internacional Clara Haskil na Suíça, conquistando o Grande Prêmio além de dois prêmios extras.

Atualmente, Budu está consolidado como um dos grandes nomes da nova geração da música clássica, representando o Brasil ao lado de Nelson Freire na lista ultra-seleta “Top 50 Greatest Chopin Recordings” da Gramophone, que destaca as interpretações mais antológicas de Chopin na história da música.

Serviço

Ensaio aberto da Sinfônica

Dia: 19/7 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial

Estacionamento gratuito na Estação Cultura

Concerto da Sinfônica no Festival de Inverno de Campos do Jordão

Dia: 21/7 (domingo)

Hora: 16h30

Local: Auditório Claudio Santoro – Avenida Dr Luis Arrobas Martins, 1.880, Alto Boa Vista, Campos do Jordão