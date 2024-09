Solenidade de abertura dos “Jogos PROERD 2024” aconteceu nas dependências do Ginásio de Esportes do Santa Sofia

A Polícia Militar de Pedreira, através do Programa Educacional de Resistência as Drogas (PROERD), em parceria com a Prefeitura Municipal, através de suas secretarias de Esportes e Lazer e de Educação, realizou na noite da sexta-feira, 13 de setembro, a solenidade de abertura da 14ª edição dos Jogos PROERD, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

Estarão disputando os Jogos PROERD 2024, as seguintes escolas: Maria Helena Ferraresso Armigliato (Campeã do Cornhole em 2023); Professor Arnaldo Rossi (Campeã do Futsal e Queimada); Humberto Piva; Colégio Anglo; Professora Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes; Professor José Jurandyr Piva; Dr. Airton Policarpo; Escola Católica Sant’Ana Mãe e Mestra; Colégio Dux (Campeão do Atletismo em 2023); Maria Elisa Vicentin Pintor (Bicampeã do Jogo de Damas e Campeã do Cabo de Guerra, Campeã Geral dos Jogos PROERD 2023).

“Em Pedreira, para a maioria destas crianças, os Jogos PROERD é uma porta que está sendo aberta para o envolvimento com o esporte, convivência em grupo e o surgimento de novas amizades, sem falar nos talentos esportivos que são descobertos a cada ano da competição”, destacou a Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues.

Os alunos/atletas Gabriel de Souza Aleixo e Yasmin Tais de Araújo, como intérprete de Libras, da Escola Municipal Maria Elisa Vicentin Pintor, realizaram o “Juramento dos Atletas”.

O Cabo da Polícia Militar Marcos Ascêncio, coordenador dos Jogos PROERD, enfatizou a importância desses jogos para as crianças, destacando que o esporte não apenas promove valores como disciplina, autoconfiança e trabalho em equipe, mas também contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e motor das crianças, além de prevenir problemas de saúde como obesidade e hipertensão. “Quando vemos essas crianças se dedicando ao esporte, estamos investindo no futuro da nossa comunidade, criando cidadãos saudáveis e responsáveis”, destacou.

As partidas do Futsal e Queimada seguirão os moldes dos anos anteriores, onde as equipes dentro dos seus grupos estarão participando das disputas no formato de Festival, jogando todos os jogos da primeira fase em um único dia. O Cabo de Guerra, os jogos de Damas e o Cornhole, serão disputados em uma única data. Na última terça-feira, 17 de setembro, no Ginásio do Santa Sofia, foram disputas as partidas do Jogo de Damas, organizado pelos voluntários Celso Leite e Silvia Lenci.

No dia 24 de setembro, também no Ginásio do Santa Sofia, a partir das 18h30, acontecem as disputas do Cabo de Guerra. E no dia 1º de outubro, também no Ginásio do Santa Sofia a partir das 18h30, teremos os jogos do Cornhole em sua 3ª edição, já que foi sucesso entre a criançada nas edições passadas.

As provas do Atletismo, com a coordenação do Professor Gilberto Bortolocci, acontecem nesta sexta-feira, 20 de setembro, a partir das 17 horas, nas dependências do Estádio Municipal.

Os Jogos PROERD são uma realização conjunta da Polícia Militar, por meio do PROERD, e da Prefeitura Municipal, com o apoio das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer, Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Esporte Clube Santa Sofia, Unicesumar e Ludi Sports.