Solenidade na Câmara Municipal de Conchal Homenageia Dispensados ​​do Serviço Militar

Da Redação

Fotos P.M.C.

Emoção e Reconhecimento na Entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação

Na última sexta-feira, dia 25 de agosto, a Câmara Municipal de Vereadores de Conchal foi palco de um evento marcante para os jovens da turma de 2005. A solenidade, que contau com a presença de autoridades locais, familiares e cerca de 100 jovens, foi realizada para a entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação e Compromisso à Bandeira, confirmando o comprometimento e a dispensa da prestação do serviço militar inicial.

O prefeito e presidente da Junta do Serviço Militar de Conchal, Luiz Vanderlei Magnusson, liderou o evento ao lado do Subtenente do TG 02-023, Mácio Gomes Damasceno, e da secretária da Junta de Serviço Militar de Conchal, Natália Cristina Metzker Moreno. Juntos, eles conduziram a cerimônia que simbolizou um momento de orgulho para a comunidade e de reconhecimento aos jovens que cumpriram seus deveres cívicos de forma exemplar.

A solenidade na Câmara Municipal de Conchal não apenas reconheceu o esforço dos jovens dispensados ​​do serviço militar, mas também fortaleceu os laços entre a comunidade e suas autoridades, demonstrando que o compromisso com a cidadania e os valores patrióticos continuam a ser fundamentais em nossa sociedade.