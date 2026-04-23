Split payment: sua empresa está preparada para a nova lógica dos tributos?

Grupo de Estudos da ACE Holambra debate impactos da reforma tributária no dia 30 de abril

Empresários e profissionais da área contábil e fiscal terão a oportunidade de compreender, na prática, uma das mudanças mais relevantes da reforma tributária brasileira. No dia 30 de abril, às 8 horas, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove mais um encontro do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial, com o tema “Split Payment e a Nova Dinâmica da Não Cumulatividade Tributária”.

A palestra será conduzida pelo advogado Fábio Bezana e irá abordar como o mecanismo de split payment — que prevê a divisão automática dos tributos no momento da transação — transforma o modo de arrecadação e impacta diretamente o creditamento de impostos.

NA PRÁTICA

Durante o encontro, serão discutidos os reflexos práticos dessa nova sistemática na rotina das empresas, especialmente no controle do fluxo de caixa e na garantia da não cumulatividade plena, um dos pilares da reforma. A proposta do Grupo de Estudos deste mês é oferecer uma visão clara e estratégica sobre como as empresas devem se preparar para esse novo cenário tributário.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de abril, sendo as vagas limitadas a uma pessoa por empresa associada. Local do encontro: Sala de Treinamentos da ACE Holambra (Av. Rota dos Imigrantes, 485, Centro – Galeria Hulshof – salas 5 e 6).

Sobre o Grupo de Estudos de Legislação Empresarial

O Grupo de Estudos da ACE Holambra é uma iniciativa voltada à atualização contínua de empresários, gestores e profissionais sobre temas relevantes do ambiente jurídico e empresarial. Por meio de encontros mensais, o grupo promove discussões práticas e acessíveis sobre legislação, tendências e mudanças que impactam diretamente o dia a dia das empresas, contribuindo para uma gestão mais segura, estratégica e alinhada às exigências legais.

Além da explanação do tema pelo especialista, geralmente advogados ou contadores, há espaço para perguntas dos empresários e troca de experiências.

Serviço gratuito e exclusivo para associados.

SERVIÇO

• Reunião do Grupo de Estudos da ACE Holambra, com tema: “Split Payment e a Nova Dinâmica da Não Cumulatividade Tributária”.

• Dia 30 de abril, às horas

• Inscrições até 27/04, pelo WhatsApp 9 9994-2711

• Local: Sala de Treinamentos da ACE Holambra (Av. Rota dos Imigrantes, 485, Centro – Galeria Hulshof – salas 5 e 6).