Câmara Municipal de Holambra avança na realização de concurso público Visualize fotos

Nesta semana, o presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, Aparecido Lopes da Silva Lima, o Cido Urso, assinou o contrato com a empresa responsável pela organização e realização do concurso público para o preenchimento de cargos no Legislativo.

A iniciativa tem como objetivo complementar o quadro de servidores da Casa, garantindo mais eficiência, agilidade e qualidade nos serviços prestados à população. A medida também visa recompor cargos que ficaram vagos em decorrência de aposentadorias, afastamentos e outras situações administrativas.

De acordo com o presidente, a realização do concurso é fundamental para o bom funcionamento do Poder Legislativo.

“A reposição desses profissionais é essencial para mantermos a qualidade dos serviços e darmos mais agilidade aos trabalhos da Câmara. Estamos organizando a estrutura da Casa para atender cada vez melhor a população, com responsabilidade e planejamento”, destacou Cido Urso.

A Câmara informa que, em breve, serão divulgadas novas informações sobre o concurso público, incluindo o edital completo, com detalhes sobre cargos, requisitos e etapas do processo. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais do Legislativo e já podem iniciar a preparação para participar do certame.