Aluno é agredido dentro de escola estadual em Mogi Mirim
Foto Reprodução
Estudante foi atingido com socos, chutes e objeto de vidro; envolvidos foram afastados após o caso
Um aluno foi agredido com chutes, socos e atingido por um prato de vidro durante uma briga na manhã de quarta-feira, dia 1º de abril, em uma escola estadual de Mogi Mirim.
Imagens que circularam mostram o estudante sendo espancado no pátio da unidade. Em determinado momento, um dos envolvidos arremessa um prato de vidro, que se quebra e atinge a vítima, causando ferimentos e sangramento.
Assim que a situação foi identificada, a direção da escola interveio e acionou a Ronda Escolar e o Conselho Tutelar. Os responsáveis pelos alunos foram chamados para reunião, e os envolvidos foram afastados das atividades presenciais, passando a cumprir atividades remotas.
O estudante ferido foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e passa bem. Já o aluno apontado como agressor foi transferido para outra unidade escolar.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso passou a ser acompanhado por programas de apoio e convivência escolar. A unidade também contará com suporte psicológico para os alunos, com o objetivo de reforçar ações de prevenção à violência e promoção da cultura de paz.
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