SSM REALIZARÁ SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM HOSPITAIS E LOCAIS COM ALTO FLUXO DE PESSOAS

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) iniciará nesta segunda-feira, 29, o trabalho de higienização em torno dos hospitais e pontos onde existe um alto fluxo de pessoas.

Está sendo utilizados no processo caminhões pipa com capacidade para 8 mil litros de água com cloro, que estão sendo fornecidos pelo SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). O trabalho de higienização tem sido feito para evitar a propagação do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira, 29, será higienizado o entorno do Hospital São Francisco, Santa Casa, Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” e a rodoviária.

Na quarta-feira, 1 de julho, a SSM estará no local da feira de domingo, no terminal, nos cemitérios, PPA e casas lotéricas.

Na sexta-feira, 3, a higienização ocorrerá nos bancos e praças da cidade.