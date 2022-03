STABAT MATER (OSU e Coro Contemporâneo de Campinas apresentam STABAT MATER)

O repertório apresentado será constituído por dois Stabat Mater: 1) Stabat Mater de G. B. Pergolesi para Soprano e Alto solo, coro feminino, orquestra de cordas e órgão e 2) Stabat Mater de J. J. E. Lobo de Mesquita para quarteto solista, coro misto, orquestra de cordas e órgão. Trata-se de um repertório adequado à semana santa por seu texto, sequência tradicional da Igreja Católica, contemplar as dores de Maria, Mãe de Jesus, durante a crucificação e morte de seu Filho.

Primeira Parte:

G. B. Pergolesi (1710-1736) – Stabat Mater

I. Coro: Stabat Mater dolorosa

II. Aria (Soprano): Cujus animam gementem

III. Coro: O quam tristia et afflicta

IV. Aria (Alto): Quae moerebat et dolebat

V. Dueto e coro: Quis est homo, qui non fleret

VI. Aria (Soprano): Vidit suum dulce natum

VII. Aria (Alto): Eja mater fons amoris

VIII. Coro: Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum

IX. Dueto e Coro: Sancta Mater istud agas

X. Aria (Alto): Fac, ut portem Christi mortem

XI. Dueto: Inflammatus et accensus per te

XII. Coro: Quando corpus morietur

Solistas

Solistas: Marília Carvalho, soprano (dias 06 e 08)

Sarah Migliori, mezzo-soprano (dias 06 e 08)

Rebeca Oliveira, soprano (dia 07)

Rafaela Duria, soprano (dia 07)

Segunda Parte:

José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746-1805) – Stabat Mater (Sequência de Nossa Senhora das Dores)

I. Stabat Mater (Moderato)

II. Eia Mater (Andante)

III. Amen (Allegro)

Solistas:

Rebeca Oliveira, soprano (dias 06 e 08)

Marília Carvalho, soprano (dia 07)

Rafaela Duria, soprano (dias 06 e 08)

Sarah Migliori, mezzo-soprano (dia 07)

Clóvis Português, tenor

Daniel Luiz, barítono

apresentação no dia 07 de Abril – Quinta Feira – na Igreja São José – Mogi Mirim

Organizado pelo Sincomercio