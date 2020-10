Stock Car está de volta ao Velo Città neste fim de semana

Pelo quarto ano consecutivo Mogi Guaçu será palco de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. A prova será realizada na cidade neste fim de semana, com a corrida ocorrendo no domingo, dia 18.

O calendário e os detalhes do regulamento deste ano foram divulgados pela organização. Nos quatro anos de Stock Car em Mogi Guaçu, em 2019 foram disputadas duas etapas na cidade, algo inédito no calendário da modalidade.

O traçado do moderno autódromo de Velo Città é um diferencial, que tem trazido importantes provas para Mogi Guaçu.

A Stock Car disputará as duas provas da sétima etapa a partir das 11h no domingo, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV2. Por causa da pandemia, não haverá acesso ao público.

PROGRAMAÇÃO DA 7ª ETAPA

Sexta-feira, 16 de outubro

10h00 – 10h10 – Shakedown Stock Light

11h05 – 11h35 – 1º treino Stock Light – Grupo 01

11h45 – 12h15 – 1º treino Stock Light – Grupo 02

12h30 – 12h40 – Shakedown Stock Car

13h35 – 14h05 – 1º treino Stock Car – Grupo 01

14h15 – 14h45 – 1º treino Stock Car – Grupo 02

15h40 – 16h10 – 2º treino Stock Light – Todos os carros

Sábado, 17 de outubro

08h40 – 09h10 – 2º treino Stock Car – 1º Grupo

09h20 – 09h50 – 2º treino Stock Car – 2º Grupo

10h05 – 10h35 – 3º treino Stock Light – 1º Grupo

10h45 – 11h15 – 3º treino Stock Light – 2º Grupo

12h15 – 12h50 – Classificação Stock Car

13h05 – 13h20 – Classificação Stock Light

16h00 – Largada 4ª etapa Stock Light – Corrida 01, 30 minutos + 1 volta

Domingo, 18 de outubro

11h00 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 01 – 30 minutos + 1 volta

11h55 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 02 – 30 minutos + 1 volta

13h20 – Largada 4ª etapa Stock Light, Corrida 02 – 30 minutos + 1 volta

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL