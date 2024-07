Sub-17 de Amparo está na final da Copa Monte-Alegrense

O futebol de base da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo jogou no fim de semana e conquistou vitórias, pela categoria sub-17.

No sábado, 29, pela Copa ADR – Associação Desportiva Regional, a agremiação venceu por 2 a 1, o time de Jacutinga-MG, somando mais três pontos na competição.

No domingo, 30, pelo mesmo placar, os comandados pelo técnico Jura garantiram vaga na final da Copa Monte-Alegrense, após a vitória por 2 a 1, sobre o Real Brasil.

A final acontece domingo, 7, às 10 horas, no Estádio “Liduíno Truzzi”, em Monte Alegre do Sul.

O sub-15 amparense também disputou a semifinal, no domingo, porém, com a derrota por 3 a 1, do Real Brasil, o time não chegou à decisão do torneio.