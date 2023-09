SUB21 FEMININO BATE JAGUARIÚNA PELA ADR

No último final de semana, equipes locais de voleibol estiveram em ação, participando do Campeonato da ADR (Associação Desportiva Regional), um torneio organizado pela Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) de Mogi Mirim.

No sábado (2), o time sub21 feminino viajou até São João da Boa Vista para enfrentar as donas da casa. O confronto foi realizado no Ginásio do CIC (Centro de Integração Comunitária). Infelizmente, as nossas meninas acabaram perdendo por 3 sets a 0, com parciais de 19 a 25, 15 x 25 e 18 a 25.

Já no domingo (3), foi a vez do sub21 feminino, liderado pelo técnico Alex Lucon, jogar no Ginásio Municipal ‘Wilson Fernandes de Barros’, o Tucurão, aqui em Mogi. Desta vez, elas se destacaram e venceram Jaguariúna por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 20, 25 x 19 e 25 x 11. Porém, no mesmo dia, mais cedo, também no Tucurão, a equipe sub16 perdeu por 3 sets a 0 para Socorro (13 x 25, 24 x 26 e 17 x 25).

Mogi Mirim compete em quatro categorias diferentes na ADR. No sub14 feminino, após seis jogos, a equipe garantiu a segunda colocação do Grupo B e agora aguarda o primeiro colocado do Grupo A (Artur Nogueira ou Pedreira) nas semifinais. No sub16 masculino, a briga será contra Lindoia pela segunda posição da chave, já que, assim como no sub14 feminino, a liderança está com São João da Boa Vista. Os dois jogos contra Lindoia ainda não têm data marcada. O sub16 feminino foi eliminado em sua chave, mas o sub21 ainda briga com Pedreira pela segunda posição no grupo único, buscando uma vaga na decisão.