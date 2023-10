Sucesso da Primeira Semana da ExpoArtur 2023: Provas de Cavalo, Grandes Shows e Muita Emoção

Da Redação

A ExpoArtur 2023, um dos eventos mais aguardados da região, teve uma semana inicial repleta de sucesso, alegria e entretenimento. Realizada de 20 a 22 de outubro no Balneário Municipal, a festa trouxe uma série de atrações emocionantes que encantaram o público, incluindo a tradicional prova de cavalo cutiano e uma série de shows que fizeram o balneário vibrar até o amanhecer.

A ExpoArtur 2023 começou com uma abertura que contou com a presença de autoridades e dos organizadores do evento. As duplas Rayane e Rafaela e Henrique e Juliano iniciaram à celebração com apresentações memoráveis ​​que aqueceram o público para os dias emocionantes que estavam por vir.

No sábado, a festa contínuou com mais energia. As duplas João Vitor e Samuel e Israel e Rodolfo subiram ao palco e empolgaram a multidão com seus sucessos contagiantes, garantindo que a diversão continuasse em alta.

A ExpoArtur 2023 teve um encerramento inesquecível da primeira semana no domingo, com a participação de Cezar e Paulinho, que levou o público ao delírio, mantendo a energia lá em cima. O balneário estava repleto de fãs que cantaram e dançaram ao som das canções da dupla.

O Que Esperar na Próxima Semana

A ExpoArtur 2023 está apenas começando, e a próxima semana promete trazer ainda mais emoção. O destaque será a tradicional montaria em touros, que é sempre um espetáculo à parte. Além disso, grandes nomes da música brasileira vão animar o público:

Grupo Menos é Mais (27/10 – Sexta-feira)

Luan Santana (28/10 – Sábado)

Pedro Sampaio (28/10 – Sábado)

Guilherme e Benuto (29/10 – Domingo)

Esses shows prometem ser memoráveis ​​e garantem que a diversão continue no mesmo nível da primeira semana.

A ExpoArtur 2023 é uma promoção da Samor Produções, com o apoio da Prefeitura Municipal, e tem proporcionado momentos incríveis de entretenimento e celebração. A festa é um evento imperdível para todos os amantes da música, da cultura sertaneja e da diversão em família.

Para reviver os melhores momentos da primeira semana de festa, confira as fotos disponíveis clicando no link abaixo.

Clique AQUI

Fotos Silvana Costa de Oliveira Marçula